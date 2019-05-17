«По историческим местам Радуни» в честь II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета





В рамках Международного велопробега Дружбы государственным учреждением дополнительного образования «Радунский районный центр туризма, краеведения и экологии» 18 мая 2019 года был организован и проведен велопробег «По историческим местам Радуни», посвященный II Европейским играм, а также 75-летию образованию Гродненской области. Активное участие в мероприятии приняли обучающиеся объединений по интересам ГУДО «Радунский РЦТКиЭ» и другие школьники из г.п. Радунь.

















