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Фаер-фестиваль, музыкальные кинораунды и костюмированные экскурсии: что готовит «Ночь музеев» в Гродно и области

18.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Фаер-фестиваль, музыкальные кинораунды и костюмированные экскурсии: что готовит «Ночь музеев» в Гродно и области

Гродненские музеи тоже один раз в год не спят и есть весомый повод

К слову, это международное событие проходит ежегодно в 42 странах Европы.

Выставки, концерты, авторские экскурсии – все это приготовили для гостей необычной ночи.

В Новом замке программа стартует уже 17 мая в 21.00. Для гостей приготовили театральное представление «Містычныя гісторыі & Ночь, калі яны ажываюць». Вторая часть программы – нео-фолк-роковый проект «Вочы». А с 23.00 пройдет интерактивный вернисаж  «У містычных лабірынтах з ліхтарыкам у руках». На небольшой ярмарке можно приобрести на память сувениры.

Фаер-фестиваль, музыкальные кинораунды и костюмированные экскурсии: что готовит «Ночь музеев» в Гродно и области

Фаер-фестиваль, музыкальные кинораунды и костюмированные экскурсии: что готовит «Ночь музеев» в Гродно и области

18 мая в 20.00 пройдет «Ночь музеев» в Синагоге на ул. Большая Троицкая. Посетителей ожидает выступление камерного оркестра Гродненского государственного музыкального колледжа, интерактивные площадки, фотозона и выступление музыкального коллектива Nota Band.

Фаер-фестиваль, музыкальные кинораунды и костюмированные экскурсии: что готовит «Ночь музеев» в Гродно и области

Программа «Гродненского государственного музея истории религии» 18 мая будет посвящена музыке. Посетители услышат гламур-оперу в исполнении Заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненский областной театр кукол». Можно увидеть  необычные музыкальные инструменты из собрания Игоря Адасика. Кроме этого, в программе музыкальный кинораунд, танцевально-образовательный флешмоб, квиз «Музыка со смыслом», песочная анимация и многое другое, такая информация размещена на сайте oblsport.grodno.by.

Фаер-фестиваль, музыкальные кинораунды и костюмированные экскурсии: что готовит «Ночь музеев» в Гродно и области
Фаер-фестиваль, музыкальные кинораунды и костюмированные экскурсии: что готовит «Ночь музеев» в Гродно и области

Мероприятия в Мирском замке начнутся 18 мая в 12.00 с торжественных пушечных выстрелов в честь «Мирской хоругви». В  15.15 в Слоновом зале состоится батлеечное представление «Ад Рыма да Міра» – художественная фантазия на тему знакомства князя Николая Радзивилла Сиротки и итальянского архитектора Яна Мария Бернардони. Во время спектакля зрители увидят возрожденное искусство народного театра, услышат средневековые мотивы, а в конце всех ждет сюрприз от героев. В 16.00 во внутреннем дворике замка студенты Белорусской государственной академии искусств представят театральную постановку «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» по роману Владимира Короткевича.

Фаер-фестиваль, музыкальные кинораунды и костюмированные экскурсии: что готовит «Ночь музеев» в Гродно и области
Фаер-фестиваль, музыкальные кинораунды и костюмированные экскурсии: что готовит «Ночь музеев» в Гродно и области

Не зря название акции в Лидском замке звучит «Музейный триптих». Программа растянулась с 17 по 20 мая. В первый день мероприятия пройдут в Лидском историко-художественном музее, начало в 18.00. Посетителей ждут интерактивные выставки, интеллектуальные игры и вечер джаза. Самым масштабной частью триптиха станет второй день. В Лидском замке пройдет фаер-фестиваль «Феникс», старт в 10.00. Оригинальные танцы, живая музыка, выступления театров огня и красочный фейерверк. 20 мая в Доме Валентина Тавлая «Ночь музеев» начнется уже в 18.00. В программе инсценированный рассказ, выступления поэтов и музыкантов Лидчины и мастер-класс по белорусским танцам.

Фаер-фестиваль, музыкальные кинораунды и костюмированные экскурсии: что готовит «Ночь музеев» в Гродно и области
Фаер-фестиваль, музыкальные кинораунды и костюмированные экскурсии: что готовит «Ночь музеев» в Гродно и области
Фаер-фестиваль, музыкальные кинораунды и костюмированные экскурсии: что готовит «Ночь музеев» в Гродно и области

В Новогрудке 18 мая Дом-музей Адама Мицкевича приглашает встретить вместе «Ночь музеев». В программе: Экскурсия «Дарогаю жыцця Адама Міцкевіча», викторина и встреча с поэтессой Святланой Абдулаевой.

Фаер-фестиваль, музыкальные кинораунды и костюмированные экскурсии: что готовит «Ночь музеев» в Гродно и области
Фаер-фестиваль, музыкальные кинораунды и костюмированные экскурсии: что готовит «Ночь музеев» в Гродно и области

Присоединятся к акции и в «Новогрудском историко-краеведческом музее». Посетители попробуют себя на мастер-классе по бытовому танцу, поучаствуют в костюмированной музейной экскурсии и прогуляются по ночному Новогрудку с экскурсоводом.

Приглашает к себе и  «Ошмянский краеведческий музей им. Ф.К. Богушевича». Начало мероприятия «Ночь музеев-2019. Палитра музейной ночи» 17 мая в 19.00.  В программе выступления народных ансамблей, мастер-класс по живописи и портрету от В. Сайко. Для гостей организуют кинозал на открытом воздухе, где покажут художественный фильм «Между жизнью и смертью». В  бесплатный буфет кинозала угостят горячим чаем и баранками. А в 22.00 начнется экскурсия по ночной экспозиции с фонариками «История не дремлет».

Фаер-фестиваль, музыкальные кинораунды и костюмированные экскурсии: что готовит «Ночь музеев» в Гродно и области

18 мая гостей в Сморгонском районе принимает «Музей-усадьба Михаила Клеофаса Огинского». Интерактивная экскурсия, концертная программа и танцевальный флешмоб ждут всех желающих.

Фаер-фестиваль, музыкальные кинораунды и костюмированные экскурсии: что готовит «Ночь музеев» в Гродно и области
Фаер-фестиваль, музыкальные кинораунды и костюмированные экскурсии: что готовит «Ночь музеев» в Гродно и области

Служба информации «ГП»
Фото: из открытых источников
https://grodnonews.by/
 
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Гродненские музеи тоже один раз в год не спят и есть весомый повод К слову, это международное событие проходит ежегодно в 42 странах Европы. Выставки, концерты,...
 
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