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В Нежевском лесу проходит туристический слёт педработников Случчины

18.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Нежевском лесу проходит туристический слёт педработников Случчины

Школьники уехали, взрослые остались. В лесу неподалёку от деревень Нежевка и Великая Слива сегодня стартовал турслёт педагогических работников Слуцкого района.

Учителя участвуют в конкурсах и соревнованиях по спортивному ориентированию.

В Нежевском лесу проходит туристический слёт педработников Случчины

В Нежевском лесу проходит туристический слёт педработников Случчины

В Нежевском лесу проходит туристический слёт педработников Случчины

В Нежевском лесу проходит туристический слёт педработников Случчины

В Нежевском лесу проходит туристический слёт педработников Случчины

В Нежевском лесу проходит туристический слёт педработников Случчины


В Нежевском лесу проходит туристический слёт педработников Случчины

В Нежевском лесу проходит туристический слёт педработников Случчины

В Нежевском лесу проходит туристический слёт педработников Случчины

В Нежевском лесу проходит туристический слёт педработников Случчины

В Нежевском лесу проходит туристический слёт педработников Случчины

В Нежевском лесу проходит туристический слёт педработников Случчины

В Нежевском лесу проходит туристический слёт педработников Случчины

Напомним, нынешние турслёты посвящены 75-ой годовщине освобождения Беларуси и Году малой родины.

  • Фото и видео с турслёта школьников можно посмотреть по ссылке.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Школьники уехали, взрослые остались. В лесу неподалёку от деревень Нежевка и Великая Слива сегодня стартовал турслёт педагогических работников Слуцкого района.
 
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