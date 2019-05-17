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В Нежевском лесу проходит туристический слёт педработников Случчины
18.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Школьники уехали, взрослые остались. В лесу неподалёку от деревень Нежевка и Великая Слива сегодня стартовал турслёт педагогических работников Слуцкого района.
Учителя участвуют в конкурсах и соревнованиях по спортивному ориентированию.
Напомним, нынешние турслёты посвящены 75-ой годовщине освобождения Беларуси и Году малой родины.
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Школьники уехали, взрослые остались. В лесу неподалёку от деревень Нежевка и Великая Слива сегодня стартовал турслёт педагогических работников Слуцкого района.
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