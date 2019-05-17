В январе-апреле ВВП Беларуси вырос на 1,4%

Источник материала: Ежедневник





За январь-апрель 2019 года ВВП Беларуси по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,4%, информирует Белстат.

Согласно первой оценке, как отмечается в сообщении Национального статистического комитета, объём ВВП в нынешних ценах составил 39,1 миллиарда рублей, пишет " Еврорадио ".

Индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле в этом году составил 105,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.