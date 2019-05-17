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В январе-апреле ВВП Беларуси вырос на 1,4%
18.05.2019 18:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
За январь-апрель 2019 года ВВП Беларуси по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,4%, информирует Белстат.
Согласно первой оценке, как отмечается в сообщении Национального статистического комитета, объём ВВП в нынешних ценах составил 39,1 миллиарда рублей, пишет "
Индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле в этом году составил 105,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
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За январь-апрель 2019 года ВВП Беларуси по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,4%, информирует Белстат.
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