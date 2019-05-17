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Сегодня "Ночь музеев": В Беларуси в акции участвуют более 100 учреждений
Источник материала: Партизан
Сегодня "Ночь музеев" — мировая акция, когда музейные учреждения открывают свои двери всем желающим и позволяют не только посмотреть постоянные экспозиции, но и поучаствовать в разного рода культурных мероприятиях.
В Беларуси в этом году в акции участвуют более 100 государственных музейных учреждений,
В рамках масштабной акции можно посетить музыкальные вечера, квесты, театральные постановки, поучаствовать в литературных гостиных и мастер-классах, попасть на встречу с известными людьми, на лекции и даже модные дефиле. Такую разнообразную программу в этом году подготовили белорусские музеи для своих посетителей.
В Мирском и Несвижском замках пройдут программы исторической реконструкции. Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта приглашает покататься на воздушном шаре, мотодельтаплане и ретромотоцикле. Музей истории театральной и музыкальной культуры представит программу, посвященную 200-летию композитора Станислава Монюшко. В этом году в "Ночи музеев" участвуют Национальная библиотека Беларуси, Национальный академический театр имени Янки Купалы, частные музеи, учреждения образования.
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Сегодня "Ночь музеев" — мировая акция, когда музейные учреждения открывают свои двери всем желающим и позволяют не только посмотреть постоянные экспозиции, но и...
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