﻿ Сегодня "Ночь музеев": В Беларуси в акции участвуют более 100 учреждений. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня "Ночь музеев": В Беларуси в акции участвуют более 100 учреждений

18.05.2019 17:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня "Ночь музеев" — мировая акция, когда музейные учреждения открывают свои двери всем желающим и позволяют не только посмотреть постоянные экспозиции, но и поучаствовать в разного рода культурных мероприятиях.



В Беларуси в этом году в акции участвуют более 100 государственных музейных учреждений, сообщает БЕЛТА. В нашей стране "Ночь музеев" проходит 14-й год подряд.

В рамках масштабной акции можно посетить музыкальные вечера, квесты, театральные постановки, поучаствовать в литературных гостиных и мастер-классах, попасть на встречу с известными людьми, на лекции и даже модные дефиле. Такую разнообразную программу в этом году подготовили белорусские музеи для своих посетителей.

В Мирском и Несвижском замках пройдут программы исторической реконструкции. Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта приглашает покататься на воздушном шаре, мотодельтаплане и ретромотоцикле. Музей истории театральной и музыкальной культуры представит программу, посвященную 200-летию композитора Станислава Монюшко. В этом году в "Ночи музеев" участвуют Национальная библиотека Беларуси, Национальный академический театр имени Янки Купалы, частные музеи, учреждения образования.


 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня "Ночь музеев" — мировая акция, когда музейные учреждения открывают свои двери всем желающим и позволяют не только посмотреть постоянные экспозиции, но и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Вильнюсе погибла студентка второго курса ЕГУ из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика