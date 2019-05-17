В Минске устроят маркет, чтобы беларусы поняли разницу между дешёвым искусством и дорогим

Источник материала: KYKY

Завтра, 19 мая, в минской Галерее современного искусства «Ў» пройдет мероприятие под названием «ProПрынт». Это маркет искусства печати, на котором представят дизайнерские произведения и познакомят с людьми искусства из Беларуси.

«ProПрынт» начнется в 12:00 и закончится в 23:00. Свои работы выставят уже известные и начинающие художники – фотографию, литографию, линогравюру и так далее. А каждый желающий сможет купить понравившейся экземпляр. Как говорят организаторы, мероприятие поможет гостям почувствовать, наконец, разницу между открыткой и офортом и между дешевым искусством и дорогим.

Маркет будет сопровождаться образовательной программой: лекциями, дискуссиями и мастер-классами. К примеру, в 15:00 мастер-класс по линогравюре проведет Алина Просак. Стоимость участия: 30 рублей, все материалы включены. В 17:00 лекцию про фотоискусство даст Митя Сурский, председатель беларуского Союза дизайнеров.

Как попасть?

Место встречи – Галерея современного искусства «Ў», адрес: улица Октябрьская, 19. Время: с 12:00 до 23:00, вход свободный.