﻿ В Минске устроят маркет, чтобы беларусы поняли разницу между дешёвым искусством и дорогим. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске устроят маркет, чтобы беларусы поняли разницу между дешёвым искусством и дорогим

18.05.2019 18:08 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Завтра, 19 мая, в минской Галерее современного искусства «Ў» пройдет мероприятие под названием «ProПрынт». Это маркет искусства печати, на котором представят дизайнерские произведения и познакомят с людьми искусства из Беларуси.

«ProПрынт» начнется в 12:00 и закончится в 23:00. Свои работы выставят уже известные и начинающие художники – фотографию, литографию, линогравюру и так далее. А каждый желающий сможет купить понравившейся экземпляр. Как говорят организаторы, мероприятие поможет гостям почувствовать, наконец, разницу между открыткой и офортом и между дешевым искусством и дорогим.

Маркет будет сопровождаться образовательной программой: лекциями, дискуссиями и мастер-классами. К примеру, в 15:00 мастер-класс по линогравюре проведет Алина Просак. Стоимость участия: 30 рублей, все материалы включены. В 17:00 лекцию про фотоискусство даст Митя Сурский, председатель беларуского Союза дизайнеров. 

Как попасть?

Место встречи – Галерея современного искусства «Ў», адрес: улица Октябрьская, 19. Время: с 12:00 до 23:00, вход свободный.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра, 19 мая, в минской Галерее современного искусства «Ў» пройдет мероприятие под названием «ProПрынт». Это маркет искусства печати, на котором представят...
 
Новости дня
Новости разные
 
Да ладно! Экс-президент Грузии подался в сварщики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика