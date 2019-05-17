Розничные цены на топливо с 19 мая снова увеличиваются на 1 копейку

Источник материала: Интерфакс

Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси с 19 мая текущего года увеличиваются на 1 копейку, сообщила пресс-служба концерна "Белнефтехим" в субботу.

"В соответствии с принятой концерном политикой сдерживания цен на автомобильное топливо розничные цены на АЗС с 19 мая 2019 года увеличиваются на 1 копейку", - говорится в сообщении "Белнефтехима".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,56, АИ-95-К5-Евро – Br1,67, АИ-98-К5-Евро – Br1,88, ДТ – Br1,67.

В концерне уточнили, что по состоянию на 17 мая с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,4%, а розничные цены на моторное топливо – в среднем на 7,8%.

Нынешнее повышение цен на топливо - тринадцатое в текущем году. Последний раз цена изменялась 12 мая.