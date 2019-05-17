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В Могилёве простились с погибшим сотрудником ГАИ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые подробности
Следователи в настоящее время рассматривают несколько версий случившегося. Проверяется версия о похищении милиционера неизвестными лицами на автомобиле черного цвета, однако, исходя из полученных в ходе расследования сведений, она не является приоритетной.
Напомним, вечером 16 мая сотрудник ГАИ находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской Могилева, где сел в неустановленный автомобиль. Спустя некоторое время его обнаружили убитым.
18 мая в Могилёве простились с погибшим при исполнении служебных обязанностей милиционером.
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Новости Беларуси. Новые подробности убийства сотрудника ГАИ в Могилевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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