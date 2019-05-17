|
Под Минском попал в аварию легкомоторный самолёт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Никто не пострадал. Это случилось днём возле деревни Озерцо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что воздушное судно принадлежит одной из частных компаний. Оно получило значительные повреждения.
Сейчас на месте ЧП работает съёмочная группа СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Никто не пострадал. Это случилось днём возле деревни Озерцо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что воздушное судно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)