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«Каждая игра была непредсказуема». В Минске прошёл детский турнир по гандболу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси.Традиционный международный турнир среди юных гандболистов, посвященный Дню Победы, прошел в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 12-летние мальчишки из Беларуси, России и Украины – всего семь команд – определяли сильнейших по круговой системе.
Ребята из Бреста смогли одержать пять побед кряду и стать победителями. Отметим, данный старт для белорусов является этапом подготовки к республиканским соревнованиям «Стремительный мяч».
Валентин Несинов,тренер сборной Минска №2:
Владимир Савченко, тренер команда Запорожья:
На второй позиции расположились ребята из сборной Минска №1, замкнули тройку гости из Запорожья.
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Новости Беларуси.Традиционный международный турнир среди юных гандболистов, посвященный Дню Победы, прошел в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 12-летние...
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