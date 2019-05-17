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«Оставить всю суету за порогом и понюхать аромат». Неделя сирени в Ботаническом саду. Фотофакт

18.05.2019 18:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Закружила голову сирень! Среди шумных магистралей, в одном из самых живописных мест столицы, на 150 гектарах Ботанического сада есть самый настоящий райский уголок. А с середины мая здесь, по традиции, проходит ежегодная Неделя сирени.

«Оставить всю суету за порогом и понюхать аромат». Неделя сирени в Ботаническом саду. Фотофакт

«Оставить всю суету за порогом и понюхать аромат». Неделя сирени в Ботаническом саду. Фотофакт

Наталья Македонская, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
У нас уже эти праздники проходят 8-ой год. Мы предлагаем людям прийти, оставить всю суету за порогом и послушать соловьев, понюхать аромат сирени, полюбоваться разнообразной окраской. Можно послушать музыку –мы приглашаем замечательные оркестры.

А сирень – это такой очень душевный кустарник, который позволяет нам оздоровиться, у него листья обладают антимикробным действием.

«Оставить всю суету за порогом и понюхать аромат». Неделя сирени в Ботаническом саду. Фотофакт

Сегодня цветущий сиреневый сад – излюбленное место минчан и гостей города.

«Оставить всю суету за порогом и понюхать аромат». Неделя сирени в Ботаническом саду. Фотофакт

Пение птиц и тяжёлые грозди в одночасье переносят в другую эпоху.

«Оставить всю суету за порогом и понюхать аромат». Неделя сирени в Ботаническом саду. Фотофакт

Свежий медовый аромат цветка – совершенно точно родом из детства!

«Оставить всю суету за порогом и понюхать аромат». Неделя сирени в Ботаническом саду. Фотофакт

Минчане:
Очень люблю цветы всякие. Конечно, это вот самый расцвет, когда настоящая весна начинается.

Я люблю эту пору года, май, когда цветёт сирень и поют соловьи. Это такая красота! Здесь пришла просто полюбоваться. Воздух чистый сочетается с этим ароматом!

Мне очень нравится здесь. Не просто запахи, какое разноцетье! Всё настолько красиво, приятно!

«Оставить всю суету за порогом и понюхать аромат». Неделя сирени в Ботаническом саду. Фотофакт

Всю неделю посетителей радовали встречами, лекциями и экскурсиями по сирингарию. Цветоводам уж точно было что взять на заметку! К слову, в Ботаническом саду представлена лишь десятая часть мирового ассортимента сирени, а это более двухсот сортов!

«Оставить всю суету за порогом и понюхать аромат». Неделя сирени в Ботаническом саду. Фотофакт

Наталья Македонская:
Они разделяются не только по окраске и степени махровости, но и по происхождению. Для нас они все одинаковые, кажется.

Но видишь, что у них и подкручены венчики по-разному: один как самолётик крутится, другой как пропеллер крутится. Окраска меняется, появляются глазочки, каёмочки.

«Оставить всю суету за порогом и понюхать аромат». Неделя сирени в Ботаническом саду. Фотофакт

Бриллиант коллекции – новый сорт сирени, созданный белорусскими селекционерами! Назвали его в честь княгини Ирины Паскевич-Эриванской, последней хозяйки Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

«Оставить всю суету за порогом и понюхать аромат». Неделя сирени в Ботаническом саду. Фотофакт

Прекрасный цветок будет ещё одним напоминанием о женщине с большим сердцем и душой!

Наталья Македонская:
Цветочки есть и махровые, простые. Есть густомахровые изысканные. Когда я набирала это название, я понимала что та женщина, которая имеет необыкновенную духовную составляющую. Она любила людей. Вот в этом соцветии и проявляются всякие её качества.

«Оставить всю суету за порогом и понюхать аромат». Неделя сирени в Ботаническом саду. Фотофакт

18 мая новый сорт, посвященный княгине Ирине, специалисты торжественно высадят под окнами её спальни. В этот же день запланирована и кульминация цветочного торжества – выступление духового оркестра «Немига» в сопровождении пиротехнического шоу на озёрном комплексе Ботанического сада! Место, где музыка сольётся с ароматами. Именно в этот день вместе с Минском весь мир отметит Международный день сирени!
 
 
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Закружила голову сирень! Среди шумных магистралей, в одном из самых живописных мест столицы, на 150 гектарах Ботанического сада есть самый настоящий райский уголок....
 
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