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«Оставить всю суету за порогом и понюхать аромат». Неделя сирени в Ботаническом саду. Фотофакт
Источник материала: СТВ
Закружила голову сирень! Среди шумных магистралей, в одном из самых живописных мест столицы, на 150 гектарах Ботанического сада есть самый настоящий райский уголок. А с середины мая здесь, по традиции, проходит ежегодная Неделя сирени.
Наталья Македонская, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Сегодня цветущий сиреневый сад – излюбленное место минчан и гостей города.
Пение птиц и тяжёлые грозди в одночасье переносят в другую эпоху.
Свежий медовый аромат цветка – совершенно точно родом из детства!
Минчане:
Я люблю эту пору года, май, когда цветёт сирень и поют соловьи. Это такая красота! Здесь пришла просто полюбоваться. Воздух чистый сочетается с этим ароматом!
Мне очень нравится здесь. Не просто запахи, какое разноцетье! Всё настолько красиво, приятно!
Всю неделю посетителей радовали встречами, лекциями и экскурсиями по сирингарию. Цветоводам уж точно было что взять на заметку! К слову, в Ботаническом саду представлена лишь десятая часть мирового ассортимента сирени, а это более двухсот сортов!
Наталья Македонская:
Прекрасный цветок будет ещё одним напоминанием о женщине с большим сердцем и душой!
Наталья Македонская:
18 мая новый сорт, посвященный княгине Ирине, специалисты торжественно высадят под окнами её спальни. В этот же день запланирована и кульминация цветочного торжества – выступление духового оркестра «Немига» в сопровождении пиротехнического шоу на озёрном комплексе Ботанического сада! Место, где музыка сольётся с ароматами. Именно в этот день вместе с Минском весь мир отметит Международный день сирени!
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Закружила голову сирень! Среди шумных магистралей, в одном из самых живописных мест столицы, на 150 гектарах Ботанического сада есть самый настоящий райский уголок....
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