Азаренко и Барти вышли в финал парного разряда на турнире в Риме

Источник материала: Tut.by

Белоруска Виктория Азаренко в паре с австралийкой Эшли Барти вышла в финал парного разряда на турнире WTA в Риме.



Фото: vk.com/tennisby

Отметим, что для этого они за 24 часа сыграли сразу три поединка, а прямо перед этим Виктория провела еще и одиночный трехсетовый поединок против Каролины Плишковой.

Сегодня Азаренко и Барти одолели сильный чешский дуэт Синякова/Крейчикова — 6:4, 6:4.

В решающем матче Вика и Эшли сыграют с немкой Анной-Леной Гренефельд и голландкой Деми Схюрс.