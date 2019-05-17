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Азаренко и Барти вышли в финал парного разряда на турнире в Риме

18.05.2019 19:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белоруска Виктория Азаренко в паре с австралийкой Эшли Барти вышла в финал парного разряда на турнире WTA в Риме.


Фото: vk.com/tennisby

Отметим, что для этого они за 24 часа сыграли сразу три поединка, а прямо перед этим Виктория провела еще и одиночный трехсетовый поединок против Каролины Плишковой.

Сегодня Азаренко и Барти одолели сильный чешский дуэт Синякова/Крейчикова — 6:4, 6:4.

В решающем матче Вика и Эшли сыграют с немкой Анной-Леной Гренефельд и голландкой Деми Схюрс.

 
 
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Белоруска Виктория Азаренко в паре с австралийкой Эшли Барти вышла в финал парного разряда на турнире WTA в Риме.
 
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