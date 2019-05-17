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Канадцы забросили 8 шайб немцам, итальянцы пропустили 7 голов от Норвегии
Источник материала: Tut.by
Сборная Канады, не очень уверенно стартовавшая на чемпионате мира по хоккею, начала постепенно набирать форму и сегодня разгромила команду Германии.
«Кленовые листья» отправили восемь шайб в ворота Германии, пропустив лишь одну. Голевым хет-триком отметился форвард Марк Стоун.
В другом дневном матче свою первую шайбу на турнире забросила команда Италии. Правда, это им не сильно помогло. В ответ норвежцы забросили семь шайб и гарантировали себе сохранение места в элитном дивизионе.
Суммарная разница шайб Италии после шести игр — 1:45.
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Сборная Канады, не очень уверенно стартовавшая на чемпионате мира по хоккею, начала постепенно набирать форму и сегодня разгромила команду Германии.
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