Дожди и грозы прогнозируются синоптиками по юго-западу Беларуси 19 мая

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов.
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18.05.2019 19:56 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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