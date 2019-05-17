Скандал: Белорусское жюри «Евровидения» дисквалифицировали перед финалом

Причиной стало интервью, в котором представители Беларуси рассказали за кого голосовали в первом полуфинале.





«Это противоречит правилам Евровидения, которые предусматривают, что результаты полуфиналов не будут обнародованы до окончания финала», — поясняют организаторы.





Получить оперативный комментарий от представителей жюри, а также в пресс-службе Белтелерадиокомпании не удалось.





Финал конкурса пройдет сегодня. Белорусская певица Зена (Зина Куприянович), которая представляла Беларусь с песней «Like It», в финале выступит под 19-м номером.



