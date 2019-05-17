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Скандал: Белорусское жюри «Евровидения» дисквалифицировали перед финалом
Источник материала: Партизан
Белорусское жюри «Евровидения дисквалифицировано перед финалом конкурса. Об этом сообщили организаторы конкурса.
Причиной стало интервью, в котором представители Беларуси рассказали за кого голосовали в первом полуфинале.
«Это противоречит правилам Евровидения, которые предусматривают, что результаты полуфиналов не будут обнародованы до окончания финала», — поясняют организаторы.
Получить оперативный комментарий от представителей жюри, а также в пресс-службе Белтелерадиокомпании не удалось.
Финал конкурса пройдет сегодня. Белорусская певица Зена (Зина Куприянович), которая представляла Беларусь с песней «Like It», в финале выступит под 19-м номером.
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Белорусское жюри «Евровидения дисквалифицировано перед финалом конкурса. Об этом сообщили организаторы конкурса.
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