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Постпреды стран СНГ почтили память защитников Брестской крепости
18.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выездное заседание постоянных полномочных представителей стран СНГ прошло в белорусском Бресте, сообщает «МИР 24». Город-герой в этом году носит статус культурной столицы Содружества.
Участники заседания посетили мемориальный комплекс «
«Это память об этой общей победе, память о погибших, которые отдали свою жизнь за свободу нашей общей родины, за свободу стран Содружества. Она обязывает нас к тому, чтобы мы и далее оставались вместе. Почему? Потому что и память, и жизнь сама говорит нам, что вместе мы намного сильнее – и в экономическом плане, и в духовном», – сказал исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Постпреды стран СНГ посетили Брестский государственный университет имени Пушкина. Там прошел семинар по вопросам межкультурного сотрудничества.
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В Бресте прошло выездное заседание постоянных полномочных представителей Содружества.
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