Постпреды стран СНГ почтили память защитников Брестской крепости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выездное заседание постоянных полномочных представителей стран СНГ прошло в белорусском Бресте, сообщает «МИР 24». Город-герой в этом году носит статус культурной столицы Содружества.

Участники заседания посетили мемориальный комплекс « Брестская крепость – герой. Они возложили венок к вечному огню и поклонились защитникам Брестской крепости, которые первыми дали отпор врагу во время Великой Отечественной войны. В обороне крепости принимали участие представители 21 национальности.

«Это память об этой общей победе, память о погибших, которые отдали свою жизнь за свободу нашей общей родины, за свободу стран Содружества. Она обязывает нас к тому, чтобы мы и далее оставались вместе. Почему? Потому что и память, и жизнь сама говорит нам, что вместе мы намного сильнее – и в экономическом плане, и в духовном», – сказал исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Постпреды стран СНГ посетили Брестский государственный университет имени Пушкина. Там прошел семинар по вопросам межкультурного сотрудничества.