Олимпийские чемпионы, певец, ректор и супермодель. В центре Гродно прошла эстафета огня «Пламя мира» (обновляется)

Источник материала: Вороновская газета





Жители и гости Гродно увидели горящий факел эстафеты “Пламя мира” уже во второй половине дня.

Торжественный концерт-приветствие на площади Ленина собрал сотни гостей и участников этого яркого события, которое предшествует масштабной спортивной феерии этого года – II Европейским играм 2019.





Эстафета огня “Пламя мира” началась 3 мая в Риме, и за это время ее участники преодолели тысячи километров, их путь пересек почти десяток государственных границ и даже устремился в небо – на гору Монблан. 12 мая факел с огнем континентального спортивного форума прибыл в Беларусь, а через неделю оказался и в королевском городе Гродно. Символичный огонь на гродненской земле первыми встретили в ОАО “Гродно Азот”.









И вот караван с символичным огнем прибывает в сердце города. Гостей и участников масштабной эстафеты огня со сцены приветствует знаковый для Гродно исторический персонаж – великий король Стефан Баторий, и дает обещание самолично оберегать символ главного спортивного мероприятия республики.





– Сегодня Гродно принимает эстафету огня “Пламя мира”, которая даст старт самому грандиозному спортивному форуму 2019 года – II Европейским играм в Республике Беларусь, – обратился к зрителям заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. – Факел “Пламени мира” собрал вокруг себя многих выдающихся людей разных поколений. Среди нас сегодня и настоящие легенды мирового спорта, олимпийские чемпионы, и совсем молодые люди, чьи главные победы еще впереди. Наша гродненская земля всегда славилась своими спортивными достижениями. I Европейские игры в Баку, где участвовали 17 наших земляков, принесли Гродненщине восемь медалей – три из которых высшей пробы. Это был замечательный пролог. Давайте пожелаем нашим представителям удачи и успехов на домашней арене.











К слову, 11 наших земляков становились олимпийскими чемпионами. Гродненцы 34 раза поднимались на олимпийский пьедестал. Ежегодно более 50 спортсменов Гродненщины завоевывают медали на соревнованиях высочайшего международного уровня. В 2018 году наши спортсмены принесли рекордное количество медалей на чемпионатах, первенствах мира и Европы.

В свою очередь, за 200 комплектов медалей, которые будут разыграны на II Европейских играх в Минске, будут бороться более 4 000 спортсменов со всей Европы, среди них 38 гродненцев.





И вот эстафета «Пламени мира» на центральной площади Гродно. Огонь торжественно поднимают на сцену. Несколько секунд отделяет присутствующих от начала эстафеты огня, которая буквально по маршруту “окольцует” центр города. Старт эстафете огня “Пламя мира” дал знаменитый баскетболист, олимпийский чемпион уроженец Гродно Иван Едешко. Прямо со сцены он повторил свой знаменитый “золотой пас” юному баскетболисту и мяч попал точно в корзину.

На улице Ожешко огонь ІІ Европейских игр из рук Ивана Едешко принял Иван Тихон – призер Олимпийских игр в 2008 году в Пекине и Рио-де-Жанейро в 2016 году.













12 факелоносцев пронесли “Пламя мира” по маршруту: площадь Ленина – улица Ожешко – улица Ленина – улицы Буденного и Свердлова – улица Парижской Коммуны – площадь Советская – улица Октябрьская – улица Большая Троицкая – улица Виленская – Коложский парк – улица Октябрьская – улица Советская – главная сцена на площади Ленина, тем самым «закольцевав» почти в олимпийскую фигуру центр города. На каждом участке пути их приветствовали жители и гости города. На главную сцену для церемонии запечатывания огня факел эстафеты поднял чемпион Игр XXV Олимпиады в Барселоне в 1992 году, заслуженный мастер спорта СССР, гандболист Андрей Барбашинский.





Сертификат факелоносца, памятные знаки и подарки получил каждый участник эстафеты на главной сцене праздника.

– II Европейские игры – это праздник не только для спортсменов, но и для всех жителей республики. Для нашей страны это достойное и важное мероприятие, которое популяризирует спорт, – рассказала чемпионка Олимпиады 1964 года Елена Волчецкая.– В нашем городе есть много замечательных и успешных спортсменов, поэтому будем ждать медалей и болеть за земляков.







– «Пламя мира» нести очень трепетно и волнительно, а вместе с тем и очень престижно, – поделился Иван Тихон. – Этому уникальному мероприятию не помешала переменчивая погода, в прочем спортсменам погода никогда не мешает. Огонь «Пламени мира» –символ масштабного спортивного мероприятия, которое заявит о нашей республике на всем континенте.











То, что приближающиеся II Европейские игры — большой праздник для всей страны и для каждого жителя сегодня напоминала каждая деталь: от спортивной темы до интертеймента. Гостей праздника и участников эстафеты гродненцы встречали радушно и щедро – на площади было много фуд-траков с закусками, предлагали и сувенирную продукцию с атрибутикой Европейских игр. Атмосферу праздника дополнили выступления лучших артистов и коллективов города, выступления юных спортсменов – будущих олимпийских чемпионов и победителей соревнований самых высоких уровней. Несмотря на капризную погоду, праздник получился великолепным и очень зрелищным.











Уже завтра эстафета огня “Пламя мира” продолжит свое путешествие по Гродненской области. Следующий пункт – Августовский канал. Здесь часть маршрута пройдет по воде на байдарке. Эстафету примет представитель скандинавской ходьбы. Еще один остановочный пункт на 19 мая – агрогородок Вертелишки – центр одного из самых успешных сельхозпредприятий области СПК «Прогресс-Вертелишки».

Юлия ТИМОЩУК

Фото: Артема ТУРЛАЯ, Вадима ГОЛОТИКА https://grodnonews.by/