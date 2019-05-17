|
Отчетный концерт детских коллективов Молодёжного центра. Фото
18.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
18 мая в ГДК прошёл отчётный концерт «Радуга талантов» детских творческих коллективов Слуцкого городского молодёжного центра.
Смотрите несколько фотографий с финального выхода творческих детишек и их преподавателей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 мая в ГДК прошёл отчётный концерт «Радуга талантов» детских творческих коллективов Слуцкого городского молодёжного центра. Смотрите несколько фотографий с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)