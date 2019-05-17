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Оцените, в кого нарядились участники велокарнавала «Viva Ровар»
Источник материала: Tut.by
На пятый международный велокарнавал «Viva Ровар!» собрались больше 20 тысяч велосипедистов. Все вместе они стартовали от стелы «Минск — город-герой», колонной проехали по проспекту Победителей до «Минск-Арены» и вернулись в парк Победы: слушать музыку и награждать самых нарядных участников. Оцените и вы креатив минских велосипедистов!
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На пятый международный велокарнавал «Viva Ровар!» собрались больше 20 тысяч велосипедистов.
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