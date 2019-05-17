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Предпочитают Египет, но добрались и до Мадагаскара: где отдыхают белорусы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не за горами сезон отпусков. Предприимчивые белорусы ещё зимой позаботились о раннем бронировании. Уже который год лидер продаж на отечественном туристическом рынке – Египет, рассказали в программе
И, по оценкам экспертов, в этом году ситуация не изменится.
Дмитрий Макаров, менеджер по туризму:
Впервые в список раскупаемых попала Албания.
Козыри для белорусов – безвизовый въезд и комфортные пляжи.
Ещё одним приятным бонусом стала география вылетов. С нового летнего сезона по многим направлениям можно стартовать из Бреста, Гомеля, Могилева и Гродно.
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Новости Беларуси. Не за горами сезон отпусков. Предприимчивые белорусы ещё зимой позаботились о раннем бронировании. Уже который год лидер продаж на отечественном...
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