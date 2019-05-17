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Предпочитают Египет, но добрались и до Мадагаскара: где отдыхают белорусы

18.05.2019 20:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Не за горами сезон отпусков. Предприимчивые белорусы ещё зимой позаботились о раннем бронировании. Уже который год лидер продаж на отечественном туристическом рынке – Египет, рассказали в программе «Плюс-минус».

Предпочитают Египет, но добрались и до Мадагаскара: где отдыхают белорусы

И, по оценкам экспертов, в этом году ситуация не изменится.

Предпочитают Египет, но добрались и до Мадагаскара: где отдыхают белорусы

Дмитрий Макаров, менеджер по туризму:
Наиболее популярными для белорусов являются Турция, Болгария, Тунис, Египет.

Это самый низкий ценовой диапазон, путёвки начинаются примерно от 1 000 рублей.

Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Впервые в список раскупаемых попала Албания.

Предпочитают Египет, но добрались и до Мадагаскара: где отдыхают белорусы

Козыри для белорусов – безвизовый въезд и комфортные пляжи.

Дмитрий Макаров:
В этом году белорусы обратили внимание на такие экзотические направления, как остров Мадейра, Мадагаскар, Занзибар и острова Зелёного Мыса, куда можно добраться на прямых рейсах из соседних стран.

Ещё одним приятным бонусом стала география вылетов. С нового летнего сезона по многим направлениям можно стартовать из Бреста, Гомеля, Могилева и Гродно.

Предпочитают Египет, но добрались и до Мадагаскара: где отдыхают белорусы
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Не за горами сезон отпусков. Предприимчивые белорусы ещё зимой позаботились о раннем бронировании. Уже который год лидер продаж на отечественном...
 
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