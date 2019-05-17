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«В этот день у воды появлялась чудодейственная сила». Народные приметы на неделю с 20 по 26 мая
Источник материала: СТВ
20 мая – Купальница. Приметы уверяют: в этот день у воды появлялась особая чудодейственная сила, рассказали в программе
Обращали внимание и на погоду. Месяц красного цвета говорил о приближении дождей. 22 мая – Никола Тёплый. У верующих это – день Николая Чудотворца. Приметы гласят: гром ночью — к хорошей погоде. Рябина зацветала рано — к короткой осени.
24 мая – Мокей Мокрый. Этот день считался показателем погоды для всего лета.
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20 мая – Купальница. Приметы уверяют: в этот день у воды появлялась особая чудодейственная сила, рассказали в программе «Плюс-минус». Обращали внимание и на...
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