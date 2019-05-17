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В Беларуси сняли запрет на посещение лесов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси сняли запрет на посещение лесов. Майские дожди свели пожароопасную обстановку на нет, рассказали в программе
Основная причина – засушливый апрель. Теперь решил отыграться май.
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Новости Беларуси. В Беларуси сняли запрет на посещение лесов. Майские дожди свели пожароопасную обстановку на нет, рассказали в программе «Плюс-минус». В целом, с...
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