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В Беларуси сняли запрет на посещение лесов

18.05.2019 20:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси сняли запрет на посещение лесов. Майские дожди свели пожароопасную обстановку на нет, рассказали в программе «Плюс-минус».

В целом, с начала года в стране зафиксировано около 300 лесных пожаров. Больше всех от огня пострадали Брестская и Гродненская области.

В Беларуси сняли запрет на посещение лесов

Основная причина – засушливый апрель. Теперь решил отыграться май.

За первую половину месяца местами уже выпала месячная норма осадков.

Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси сняли запрет на посещение лесов. Майские дожди свели пожароопасную обстановку на нет, рассказали в программе «Плюс-минус». В целом, с...
 
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