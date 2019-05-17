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Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как прогнозируют синоптики, с погодой проблем не будет. Атмосферный фронт, который принёс дожди, сместится, рассказали в программе
Александра Шевелева, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Бресте с 19 до 24 мая" alt="Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/05/1558203250955210.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 19 до 24 мая
Фото. Погода в Гродно с 19 до 24 мая
Витебске с 19 до 24 мая" alt="Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/05/1558203250985238.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 19 до 24 мая
Фото. Погода в Могилёве с 19 до 24 мая
Фото. Погода в Гомеле с 19 до 24 мая
Фото. Погода в Минске с 19 до 24 мая
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Новости Беларуси. Как прогнозируют синоптики, с погодой проблем не будет. Атмосферный фронт, который принёс дожди, сместится, рассказали в программе «Плюс-минус». ...
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