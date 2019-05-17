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Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю

18.05.2019 20:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как прогнозируют синоптики, с погодой проблем не будет. Атмосферный фронт, который принёс дожди, сместится, рассказали в программе «Плюс-минус».

Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На большей части Беларуси погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Так что в начале недели ожидается преимущественно без осадков, лишь по юго-западу пройдут кратковременные дожди.

Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Александра Шевелева, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Начиная со вторника, погодные условия в Беларуси будет определять тёплая влажная воздушная масса и атмосферные фронты, которые будут смещаться на территорию нашей страны с юга Европы. На большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура воздуха в ночные часы составит от +9 до +16, днём температурный фон будет находиться в пределах от +16 до +23. Местами воздух будет прогреваться до +24 +26.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

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Бресте с 19 до 24 мая" alt="Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/05/1558203250955210.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 19 до 24 мая
Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Гродно с 19 до 24 мая
Витебске с 19 до 24 мая" alt="Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/05/1558203250985238.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 19 до 24 мая
Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Могилёве с 19 до 24 мая
Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Гомеле с 19 до 24 мая
Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Минске с 19 до 24 мая

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Как прогнозируют синоптики, с погодой проблем не будет. Атмосферный фронт, который принёс дожди, сместится, рассказали в программе «Плюс-минус». ...
 
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