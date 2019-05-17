Фото дня. Шведская гора готова к приему эстафеты огня II Европейских игр

20 мая в Волковыск прибудет эстафета огня II Европейских игр «Пламя мира».
Церемония передачи пройдет у
Пока суть да дело на городище приезжают на велосипедах, машинах и просто приходят пешком многочисленные волковычане, чтобы воочию посмотреть на перемены и сделать селфи.
В связи с проведением в Волковыске эстафеты огня «Пламя мира» II Европейских игр будут организованы дополнительные маршруты автобусов к подножию Шведской горы с единым временем отправления 13:30:
маршрут № 1: СШ № 5 – Автовокзал – Хлебозавод – Шведская гора;
маршрут № 2: ул. Горбатова – Колледж – Хлебозавод – Шведская гора;
маршрут № 3: ул. Горбатова – Площадь им. Ленина – Городская баня – Шведская гора.