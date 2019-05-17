Фото дня. Шведская гора готова к приему эстафеты огня II Европейских игр

Источник материала: Новости Волковыска

20 мая в Волковыск прибудет эстафета огня II Европейских игр «Пламя мира».

Церемония передачи пройдет у Шведской горы . Гостям и зрителям будет представлена театрализованная постановка клуба исторической реконструкции «Волковысская хоругвь», выступление театра моды «Спадчына», будут работать торговые ряды.

Пока суть да дело на городище приезжают на велосипедах, машинах и просто приходят пешком многочисленные волковычане, чтобы воочию посмотреть на перемены и сделать селфи.

В связи с проведением в Волковыске эстафеты огня «Пламя мира» II Европейских игр будут организованы дополнительные маршруты автобусов к подножию Шведской горы с единым временем отправления 13:30:

маршрут № 1: СШ № 5 – Автовокзал – Хлебозавод – Шведская гора;

маршрут № 2: ул. Горбатова – Колледж – Хлебозавод – Шведская гора;

маршрут № 3: ул. Горбатова – Площадь им. Ленина – Городская баня – Шведская гора.

































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