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Белоруска Виктория Азаренко в паре с австралийкой Эшли Барти вышла в финал парного разряда на турнире WTA в Риме
Источник материала: Партизан
Отметим, что для этого они за 24 часа сыграли сразу три поединка, а прямо перед этим Виктория провела еще и одиночный трехсетовый поединок против Каролины Плишковой.
Сегодня Азаренко и Барти одолели сильный чешский дуэт Синякова/Крейчикова — 6:4, 6:4, пишет
В решающем матче Вика и Эшли сыграют с немкой Анной-Леной Гренефельд и голландкой Деми Схюрс.
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Белоруска Виктория Азаренко в паре с австралийкой Эшли Барти вышла в финал парного разряда на турнире WTA в Риме
Отметим, что для этого они за 24 часа сыграли сразу три поединка, а прямо перед этим Виктория провела еще и одиночный трехсетовый поединок против Каролины Плишковой.
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