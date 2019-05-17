Белорусское жюри отстранено от голосования в финале Евровидения-2019

Источник материала: Интерфакс

Белорусское жюри отстранено от голосования в финале конкурса "Евровидение-2019" из-за разглашения информации о том, за кого оно голосовало в первом полуфинале, сообщают организаторы конкурса.

"Белорусское жюри дало интервью о своем голосовании, что противоречит правилам Евровидения. Чтобы соответствовать правилам голосования конкурса, Европейский вещательный союз принял меры и отстранил белорусское жюри от финала в субботу", - говорится в сообщении организаторов.

"Совокупный результат, утвержденный аудиторами, будет использоваться для определения того, кому будут распределены голоса в Беларуси", - уточняется в сообщении.

После полуфинала во вторник председатель жюри Валерий Пригун сказал интернет-порталу tut.by: "Мы определили трех победителей практически единогласно. В общем, в первых шести или семи местах у нас почти не было споров. Они начались на 8-10-х местах". Кроме того, дополнительные члены жюри рассказали, какие страны им понравились во время полуфинала.

В самом портале tut.by заявили, что приносят свои искренние извинения всем поклонникам шоу. "К сожалению, мы не обладали полной информацией, касающейся правил данного конкурса. В противном случае, данный материал никогда бы не появился у нас на портале. Но, как показала ситуация, во все тонкости не были посвящены и представители белорусского жюри", - говорится в комментарии портала.

Финал конкурса "Евровидение-2019" пройдёт в субботу в Тель-Авиве, за победу поборются представители 26 стран. Беларусь на конкурсе представит 16-летняя певица ZENA с песней" Like it". В финале она выступит под 19-м номером.