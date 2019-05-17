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Он встречался со Сталиным и удерживал «Сурожские ворота». Неизвестные факты о легендарном Батьке Минае
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Суровые годы Отечественной войны выдвинули целую плеяду по-настоящему ярких, сильных личностей, которые возглавили общенародную борьбу с захватчиками. Телеканал СТВ подготовил цикл репортажей об этих людях под символичным названием «История одного подвига».
И первым, о ком расскажем сегодня, будет легендарный Минай Филиппович Шмырёв. Герой Советского Союза, командир 1-й Белорусской партизанской бригады.
В истории Беларуси имя Миная Шмырева напрямую связано с так называемыми «Суражскими» или «Витебскими воротами». Этот разрыв немецкого фронта длиной в 40 километров был создан благодаря действиям 1-й Белорусской партизанской бригады под его командованием и 4-й ударной армии.
Через них в 42-м почти 6 месяцев мирное население бежало от карательных экспедиций. А с Большой земли шли диверсионные группы, поставляли провизию, боеприпасы и медикаменты.
Денис Яковлев, старший научный сотрудник музея М.Ф. Шмырёва:
Его называли Батька Минай. Принципиальный, хваткий, отважный и честный. Мог просчитать десятки шагов вперед, имея за плечами всего три класса образования. На немцев одно только имя наводило ужас.
А свои, сослуживцы и односельчане, любили и уважали его безмерно. Добрый, отзывчивый, он пропускал чужую боль через собственное сердце. Таким его описывает младшая дочь.
Дина Шмырёва, дочь Миная Шмырёва:
Он был неуловим. За голову легендарного комбрига фашисты обещали корову, землю и десятки тысяч крон! Не сработало. Тогда фашисты устроили карательную экспедицию: рассеяли партизанский отряд и взяли в заложники четверых старших детей Шмырева. Лизе было – 14, Сергею – 10, Зине – 7, Мишеньке – всего 3 года. Отец готов был пойти на крайние меры. Все решила записка Лизы:
Их расстреляли в 42-ом. А в начале двухтысячных на просторах интернета появилась фэйковая новость, мол, тогда детей Шмырёва вывезли за границу. Кому и зачем понадобилось вносить смуту в эту и без того трагическую историю, Дина Минаевна понять не может до сих пор.
Дина Шмырёва:
В том же 42-ом Шмыреву удалось найти свою старенькую мать. Историки этот факт, описанный в художественной литературе, ставили под сомнение. Пока не обнаружили уникальную стенограмму.
Анна Пастернак, преподаватель кафедры истории Беларуси ВГУ им. П.М. Машерова:
Анастасия Аласания, СТВ:
Он стал первым почетным гражданином Витебска. Работал заместителем председателя облисполкома. Не мог отказать ни односельчанам, ни женам погибших солдат. И всю жизнь оправдывал доверие тех, кто еще в начале войны назвал его Батькой Минаем.
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Он встречался со Сталиным и удерживал «Сурожские ворота». Неизвестные факты о легендарном Батьке Минае
Новости Беларуси. Суровые годы Отечественной войны выдвинули целую плеяду по-настоящему ярких, сильных личностей, которые возглавили общенародную борьбу с...
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