ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Он встречался со Сталиным и удерживал «Сурожские ворота». Неизвестные факты о легендарном Батьке Минае

18.05.2019 21:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Суровые годы Отечественной войны выдвинули целую плеяду по-настоящему ярких, сильных личностей, которые возглавили общенародную борьбу с захватчиками. Телеканал СТВ подготовил цикл репортажей об этих людях под символичным названием «История одного подвига».

Он встречался со Сталиным и удерживал «Сурожские ворота». Неизвестные факты о легендарном Батьке Минае

И первым, о ком расскажем сегодня, будет легендарный Минай Филиппович Шмырёв. Герой Советского Союза, командир 1-й Белорусской партизанской бригады.

Он встречался со Сталиным и удерживал «Сурожские ворота». Неизвестные факты о легендарном Батьке Минае

В истории Беларуси имя Миная Шмырева напрямую связано с так называемыми «Суражскими» или «Витебскими воротами». Этот разрыв немецкого фронта длиной в 40 километров был создан благодаря действиям 1-й Белорусской партизанской бригады под его командованием и 4-й ударной армии.

Он встречался со Сталиным и удерживал «Сурожские ворота». Неизвестные факты о легендарном Батьке Минае

Через них в 42-м почти 6 месяцев мирное население бежало от карательных экспедиций. А с Большой земли шли диверсионные группы, поставляли провизию, боеприпасы и медикаменты.

Он встречался со Сталиным и удерживал «Сурожские ворота». Неизвестные факты о легендарном Батьке Минае

Денис Яковлев, старший научный сотрудник музея М.Ф. Шмырёва:
В сентябре месяце 42-го года, когда проходило большое совещание партизанских командиров в Москве, лично у Сталина, то было ему доложено, что есть такие «Витебские ворота». Он был заинтересован, хотел узнать побольше и именно спросил у Шмырева, т.к. он как раз по земле на машине прибыл через эти ворота в Москву на совещание. И Шмырев рассказал, что это за ворота, какую роль они играют в развитии партизанского движения. Сталин был очень удивлен и принял решение, чтоб оказать помощь партизанам в виде поставки боеприпасов, медикаментов уже в более расширенном виде.

Он встречался со Сталиным и удерживал «Сурожские ворота». Неизвестные факты о легендарном Батьке Минае

Его называли Батька Минай. Принципиальный, хваткий, отважный и честный. Мог просчитать десятки шагов вперед, имея за плечами всего три класса образования. На немцев одно только имя наводило ужас.

Он встречался со Сталиным и удерживал «Сурожские ворота». Неизвестные факты о легендарном Батьке Минае

А свои, сослуживцы и односельчане, любили и уважали его безмерно. Добрый, отзывчивый, он пропускал чужую боль через собственное сердце. Таким его описывает младшая дочь.

Он встречался со Сталиным и удерживал «Сурожские ворота». Неизвестные факты о легендарном Батьке Минае

Дина Шмырёва, дочь Миная Шмырёва:
С кем он воевал, друзья и все. Они часто беседовали. По вечерам самое интересное, если кто с ночевкой особенно, у нас часто останавливались. Дом же большой был. Вот за круглым столом рассказывал обычно. Мы слушали, естественно, и много раз.

Он встречался со Сталиным и удерживал «Сурожские ворота». Неизвестные факты о легендарном Батьке Минае

Он был неуловим. За голову легендарного комбрига фашисты обещали корову, землю и десятки тысяч крон! Не сработало. Тогда фашисты устроили карательную экспедицию: рассеяли партизанский отряд и взяли в заложники четверых старших детей Шмырева. Лизе было – 14, Сергею – 10, Зине – 7, Мишеньке – всего 3 года. Отец готов был пойти на крайние меры. Все решила записка Лизы:

Он встречался со Сталиным и удерживал «Сурожские ворота». Неизвестные факты о легендарном Батьке Минае

Их расстреляли в 42-ом. А в начале двухтысячных на просторах интернета появилась фэйковая новость, мол, тогда детей Шмырёва вывезли за границу. Кому и зачем понадобилось вносить смуту в эту и без того трагическую историю, Дина Минаевна понять не может до сих пор.

Он встречался со Сталиным и удерживал «Сурожские ворота». Неизвестные факты о легендарном Батьке Минае

Дина Шмырёва:
Какая-то написала, я не знаю. Вроде, жена командира. Я такого командира не запомнила даже, не слышала, фамилия мне не знакомая. Даже вы сами подумайте, это было где-то 12 лет тому назад как появилась эта информация. Сколько человек! Уже моей мамы, которая была молодая во время войны, ей где-то до 30 было, ее уже в живых не было. А мама 85 лет прожила.

Он встречался со Сталиным и удерживал «Сурожские ворота». Неизвестные факты о легендарном Батьке Минае

В том же 42-ом Шмыреву удалось найти свою старенькую мать. Историки этот факт, описанный в художественной литературе, ставили под сомнение. Пока не обнаружили уникальную стенограмму.

Он встречался со Сталиным и удерживал «Сурожские ворота». Неизвестные факты о легендарном Батьке Минае

Анна Пастернак, преподаватель кафедры истории Беларуси ВГУ им. П.М. Машерова:
Я думаю, что даже Шмырев не знал, в приписке к стенограмме есть постскриптум. Написано, видимо, несколько слов от тех людей, которые эту стенограмму записывали. Где характеризуют Шмырева как настоящего белоруса. Не знаю, чем это продиктовано. Но многие, кто общался с Минаем Филипповичем, отмечают именно хозяйственный тип такого человека, который знал, что делать и как делать.

Он встречался со Сталиным и удерживал «Сурожские ворота». Неизвестные факты о легендарном Батьке Минае

Анастасия Аласания, СТВ:
Минай Филиппович продолжал помогать людям и в мирное время. Например, добился строительства новой школы в витебской «Лучёсе». Здесь, к слову, учились его дети и внуки. Сегодня школа носит имя легендарного комбрига. И находится она на улице Шмырёва.

Он встречался со Сталиным и удерживал «Сурожские ворота». Неизвестные факты о легендарном Батьке Минае

Он стал первым почетным гражданином Витебска. Работал заместителем председателя облисполкома. Не мог отказать ни односельчанам, ни женам погибших солдат. И всю жизнь оправдывал доверие тех, кто еще в начале войны назвал его Батькой Минаем.
 
Теги: Новости, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Суровые годы Отечественной войны выдвинули целую плеяду по-настоящему ярких, сильных личностей, которые возглавили общенародную борьбу с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фото дня. Шведская гора готова к приему эстафеты огня II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика