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В Москве +19, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 мая

18.05.2019 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Столбик термометра покажет +19. В Вене в начале недели – комфортная погода: + 23 и ясно. Чего не скажешь про Рим. Здесь +18, дождь и гроза. На три градуса теплее в Мадриде.

В Москве +19, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 мая

В Софии столбик термометра покажет +23. На один пункт теплее в Анкаре. Ясно и без осадков. Порадует климатический расклад в Афинах: +28.

В Москве +19, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 мая

В Прибалтике на неделе обещают переменную облачность, но без дождей. В Риге будет +24. В Вильнюсе на градус теплее. Такой же температурный расклад в Киеве, но с поправкой на солнце.

Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Небо над Польшей затянет. В Варшаве передают дожди, грозу и +24. В начале недели в Москве обещают +21.

В Москве +19, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 мая
 
 
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В Париже синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Столбик термометра покажет +19. В Вене в начале недели – комфортная погода: + 23 и ясно. Чего не скажешь...
 
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