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Музыка и танцы нон-стоп. В Верхнем городе открылся новый сезон «Пешеходки»

18.05.2019 21:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Верхний город столицы снова перешел на летний культурно-развлекательный график выходного дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музыка и танцы нон-стоп. В Верхнем городе открылся новый сезон «Пешеходки»

Музыка и танцы нон-стоп. В Верхнем городе открылся новый сезон «Пешеходки»

Здесь до самого вечера проходит фестиваль «Место под солнцем» и «Пешеходка». Музыка и танцы нон-стоп 11 часов. Более 200 музыкантов и десяток площадок. Артисты распределятся по всей территории Верхнего города: на площади Свободы, в Музыкальном переулке, во дворике «Каретной», Jam-дворике, Арт-террасе.

Музыка и танцы нон-стоп. В Верхнем городе открылся новый сезон «Пешеходки»

Владислав Лукьянчук, координатор музыкального проекта «Пешеходка»:
Все площадки отличаются между собой по настроению, по духу. Этому способствует и месторасположение площадок. Если мы говорим о Каретном дворике, там есть небольшая сцена, которая обеспечена звуковой аппаратурой достаточно для того, чтобы прозвучала громкая музыка. Это рок-музыканты, ска, что-то громкое и более значимое, чем просто уличная музыка. Музыкальный переулок – пересечение всех улочек Верхнего города, центр, который не имеет сцены, но при этом имеет удобное место. Это более уличный формат.

Музыка и танцы нон-стоп. В Верхнем городе открылся новый сезон «Пешеходки»

Ксения Негудская, участник музыкального проекта «Пешеходка»:
Это отличная возможность музыкантам показать себя, потому что площадки красивые, посещаемые. Конечно, есть нюансы на воздухе, когда дует ветер, летают ноты. Но в целом, это отличная возможность.

Музыка и танцы нон-стоп. В Верхнем городе открылся новый сезон «Пешеходки»

Музыка и танцы нон-стоп. В Верхнем городе открылся новый сезон «Пешеходки»

Кстати, уличные фестивали становятся минутой славы и для любительских коллективов, и для тех, кто только ступил на путь белорусского эстрадного шоу-бизнеса. В 2019 году для регистрации участников разработано специальное мобильное приложение.
 
 
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Новости Беларуси. Верхний город столицы снова перешел на летний культурно-развлекательный график выходного дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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