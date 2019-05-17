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Музыка и танцы нон-стоп. В Верхнем городе открылся новый сезон «Пешеходки»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Верхний город столицы снова перешел на летний культурно-развлекательный график выходного дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь до самого вечера проходит фестиваль «Место под солнцем» и «Пешеходка». Музыка и танцы нон-стоп 11 часов. Более 200 музыкантов и десяток площадок. Артисты распределятся по всей территории Верхнего города: на площади Свободы, в Музыкальном переулке, во дворике «Каретной», Jam-дворике, Арт-террасе.
Владислав Лукьянчук, координатор музыкального проекта «Пешеходка»:
Ксения Негудская, участник музыкального проекта «Пешеходка»:
Кстати, уличные фестивали становятся минутой славы и для любительских коллективов, и для тех, кто только ступил на путь белорусского эстрадного шоу-бизнеса. В 2019 году для регистрации участников разработано специальное мобильное приложение.
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Новости Беларуси. Верхний город столицы снова перешел на летний культурно-развлекательный график выходного дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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