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Беларуское жюри исключили из финала «Евровидения» из-за интервью TUT.by
Источник материала: KYKY>
Беларуское жюри отстранили от голосования в «Евровидении-2019»: оно дало интервью порталу TUT.by, противоречащее правилам конкурса. Об этом
Члены жюри дали интервью журналистам TUT.by интервью, в котором рассказали, за кого они проголосовали во время первого полуфинала конкурса во вторник. Это нарушило правила «Евровидения»: результаты полуфиналов нельзя разглашать до окончания Гранд Финала.
Что говорит TUT.by
Портал
«TUT.BY приносит свои искренние извинения всем поклонникам данного шоу. «К сожалению, мы не обладали полной информацией, касающейся правил конкурса. В противном случае подобный материал никогда бы не появился у нас на портале. Но, как показала ситуация, во все тонкости не были посвящены и представители белорусского жюри», – написали сотрудники портала.
Фото: Reuters.
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Беларуское жюри отстранили от голосования в «Евровидении-2019»: оно дало интервью порталу TUT.by, противоречащее правилам конкурса. Об этом сообщают организаторы...
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