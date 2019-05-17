Под Минском произошло ЧП с легкомоторным самолетом, никто не пострадал

Источник материала: Интерфакс

Легкомоторный самолет попал в аварию в субботу под Минском, никто не пострадал, сообщил телеканал СТВ .

ЧП произошло днем возле деревни Озерцо.

По информации телеканала, воздушное судно принадлежит одной из частных компаний. Оно получило повреждения.

В свою очередь, как сообщило МЧС Беларуси в своем Twitter, спасатели прибыли на место происшествия, однако их помощь не понадобилась.