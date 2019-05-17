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Под Минском произошло ЧП с легкомоторным самолетом, никто не пострадал
Источник материала: Интерфакс
Легкомоторный самолет попал в аварию в субботу под Минском, никто не пострадал, сообщил телеканал
ЧП произошло днем возле деревни Озерцо.
По информации телеканала, воздушное судно принадлежит одной из частных компаний. Оно получило повреждения.
В свою очередь, как сообщило МЧС Беларуси в своем Twitter, спасатели прибыли на место происшествия, однако их помощь не понадобилась.
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Легкомоторный самолет попал в аварию в субботу под Минском, никто не пострадал, сообщил телеканал СТВ. ЧП произошло днем возле деревни Озерцо. По информации...
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