ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марзалюк: «Белорусское сопротивление – важный посыл. Требует проговаривания, дискуссии»

18.05.2019 21:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О прошлом и настоящем Беларуси говорили в программе «В обстановке мира».

Марзалюк: «Белорусское сопротивление – важный посыл. Требует проговаривания, дискуссии»

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
Когда было выступление главы государства 9 мая, президент сказал о белорусском сопротивлении. Как доктор наук исторических, Игорь, как Вы относитесь к этому концепту? Для меня это новая, вообще, позиция, новый, вообще, посыл.

Белорусское сопротивление – это что? Как Вы думаете?

Марзалюк: «Белорусское сопротивление – важный посыл. Требует проговаривания, дискуссии»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Белорусское сопротивление – это спонтанная, нормальная, гуманистическая реакция на расистскую нацистскую идеологию, направленную на уничтожение ни в чём не повинных людей, только потому, что они другой расы, другой крови, другого происхождения.

Белорусское сопротивление – это тогда, когда обыкновенная белорусская женщина в своем погребе, в подполье своего дома прячет соседку с детьми, потому что она понимает, что она еврейка, и она будет уничтожена. Вот это и есть сопротивление.

Поэтому белорусское сопротивление – это очень важный такой посыл – он требует проговаривания, прочитывания. Он требует дискуссии. Было организовано потом целенаправленное движение, и в том числе, партизанское, но первые партизанские отряды возникали, как мы знаем, в первые дни даже. Мы знаем, как это возникало на оккупированной территории. И мы прекрасно понимаем всю степень мужества, которое совершали простые люди.
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О прошлом и настоящем Беларуси говорили в программе «В обстановке мира». Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических...
 
Новости дня
Новости разные
 
Идеи, что изменят мир. В Минске состоялся финал конкурса для старшеклассников velcom YOUTH
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика