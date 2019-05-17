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Марзалюк: «Белорусское сопротивление – важный посыл. Требует проговаривания, дискуссии»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О прошлом и настоящем Беларуси говорили в программе
Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Поэтому белорусское сопротивление – это очень важный такой посыл – он требует проговаривания, прочитывания. Он требует дискуссии. Было организовано потом целенаправленное движение, и в том числе, партизанское, но первые партизанские отряды возникали, как мы знаем, в первые дни даже. Мы знаем, как это возникало на оккупированной территории. И мы прекрасно понимаем всю степень мужества, которое совершали простые люди.
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Новости Беларуси. О прошлом и настоящем Беларуси говорили в программе «В обстановке мира». Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических...
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