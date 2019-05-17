Белорусское жюри «Евровидения» дисквалифицировали перед финалом

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусское жюри «Евровидения» дисквалифицировано перед финалом конкурса. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Причиной стало интервью порталу TUT.BY, в котором представители Беларуси рассказали, за кого голосовали в первом полуфинале.

«Это противоречит правилам „Евровидения“, которые предусматривают, что результаты полуфиналов не будут обнародованы до окончания финала», — поясняют организаторы.

Получить оперативный комментарий от представителей жюри, а также в пресс-службе Белтелерадиокомпании не удалось.

Финал конкурса пройдет сегодня. Белорусская певица Зена (Зина Куприянович), которая в первом полуфинале вошла в десятку лучших с песней Like It, в финале выступит под 19-м номером.

Материал по итогам первого полуфинала был опубликован на портале TUT.BY 15 мая в 13.25. В нем авторы поинтересовались у представителей жюри, как они оценивают выступление Зены и какое впечатление у них сложилось о других участниках полуфинала.

Ближе к вечеру позвонили представители Белтелерадиокомпании и сообщили, что получили претензии от организаторов конкурса по поводу данного интервью. С сайта материал сразу же был удален.

TUT.BY приносит свои искренние извинения всем поклонникам данного шоу. К сожалению, мы не обладали полной информацией, касающейся правил конкурса. В противном случае подобный материал никогда бы не появился на портале.

Но, как показала ситуация, во все тонкости не были посвящены и представители белорусского жюри.