ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Не сопротивлялись бы – не уничтожали». Можно ли считать уничтожение белорусских деревень во время ВОВ геноцидом?

18.05.2019 22:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О прошлом и настоящем Беларуси говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы знаем, какие колоссальные потери понесло мирное население нашей страны. Их символизирует Хатынь. Мы можем считать вот такое планомерное, массовое уничтожение белорусских деревень актом геноцида?

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
Моё мнение, что да, что мы можем считать такое уничтожение геноцидом. И, вообще ,нравится постановка вопроса, когда мы даём правовую оценку.

Конечно, Нюрнберг был, действительно, но мне кажется, что правовая оценка с точки зрения ценностей того времени и с точки зрения ценностей юридических, правовых ценностей современности, человеческих ценностей является не менее важной. И это часть нашего осмысления, вообще, того, что происходило. Ну, наверное, да.

«Не сопротивлялись бы – не уничтожали». Можно ли считать уничтожение белорусских деревень во время ВОВ геноцидом?

Игорь Марзалюк:
Здесь есть один момент, на котором очень часто спекулируют.

Заявляется: да, Холокост – это акт геноцида. Акции в отношении белорусского населения – ну, это же просто спонтанированные акции против партизанского сопротивления. Не сопротивлялись бы – не уничтожали. Не собирались же всех уничтожать!

Олег Макаров:
На самом деле, сейчас мы наблюдаем в информационной сфере появление новых концептов, связанных с войной. И они будут появляться и дальше, и дальше. И мне кажется, что по мере того, как свидетелей этих событий количество будет уменьшаться, такие концепты будут появляться. И здесь важна наша позиция – неизменная, ровная позиция по сохранению этой памяти и по конкретному рассмотрению тех новых настроений, тех новых позиций, которые появляются, вот, внедряются, вплетаются в эту тему. Потому что часть из них, действительно, является переосмыслением, а часть из них является ну, некими вирусами, которые размывают суть. Которые искажают реальную позицию. И даже, если мы посмотрим средства массовой информации, на предыдущие дни, дни, предшествующие 9 мая, мы увидим некие новые нотки, которые связаны с Днём Победы. И это тенденция, которая требует внимания, на самом деле. Не только говоря про изменение отношений к уничтожению населения, но и, вообще, связанное с тем, что это за дни, а насколько мы были правы.

«Не сопротивлялись бы – не уничтожали». Можно ли считать уничтожение белорусских деревень во время ВОВ геноцидом?

Я, например, сталкивался с ситуацией, когда партизанское движение по формальным признакам приравнивалось к террористическому. И говорилось о том, что если мы возьмём партизанское движение и посмотрим на него с точки зрения современного отношения к терроризму – это террористы. И, ну вот это те вещи, которые нельзя оставлять без ответа.

Игорь Марзалюк:
И вот, уроки войны, те страшные, трагические уроки могут ли быть той основой, которую мы можем положить, в том числе, в основу концепции, интегральной концепции нашей национальной безопасности.

Олег Макаров:
Концепция нашей национальной безопасности, да и, в общем-то, наше самосознание национальное – оно, во многом, и впитало эти уроки войны. Если мы сейчас посмотрим в документы, если конкретно обращаться к концепции национальной безопасности, как к документу правовому, мы увидим там в качестве угроз попытки искажения истории. И увидим в качестве угроз агрессию, и агрессию военную, в том числе. То есть, без сомнений, наверное, такой конфигурации бы не было и нашего сознания не было бы в таком виде, если бы не было уроков войны. Они, может быть, не проявлены, там нет этого слова, но они там чётко закреплены, однозначно.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О прошлом и настоящем Беларуси говорили в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Виктория Азаренко сыграет в финале парного разряда в Риме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика