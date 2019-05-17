Виктория Азаренко сыграет в финале парного разряда в Риме

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Виктория Азаренко и Эшли Барти вышли в финал парного разряда на теннисном турнире в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусско-австралийский дуэт в двух сетах нанес поражение чешской паре Барбора Крейчикова и Катерина Синякова – 6:4, 6;4.

19 мая в финале Азаренко и Барти будут соперничать с немецко-голландской парой Анна -Лена Грюнафельд – Деми Шурс.