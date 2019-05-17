ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно баскетболист Едешко повторил легендарный пас Мюнхена – 1972

18.05.2019 22:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С одной из главных площадей Гродно стартовала эстафета «Пламени мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно баскетболист Едешко повторил легендарный пас Мюнхена – 1972

Путь лежал через весь центр, с посещением знаковых объектов города – Старого замка, Фарного костёла, Коложской церкви. Огонь по улицам пронесли известные люди и титулованные спортсмены – олимпийские чемпионы разных лет. Жители радушно встречали факелоносцев.

В Гродно баскетболист Едешко повторил легендарный пас Мюнхена – 1972

Иван Тихон, чемпион мира в метании молота:
«Пламени мира» атлеты, спортсмены, которые достигают высоких результатов, посвятили всю свою жизнь, в том числе и я. Соответственно, эта символ спорта. Это трепетное, важное, для меня – ответственно.

В Гродно баскетболист Едешко повторил легендарный пас Мюнхена – 1972

Иван Едешко, олимпийский чемпион по баскетболу:
Я всегда приезжаю в Гродно с душевным подъемом. А когда меня пригласили участвовать в этом – не важно в каком городе, я сказал «Только в Гродно». Я его люблю и считаю, что это лучший город Земли.

В Гродно баскетболист Едешко повторил легендарный пас Мюнхена – 1972

В честь прибытия в Гродно огня на площади Ленина устроили большой звёздный концерт. Акцентом праздника стало баскетбольное кольцо. На глазах нескольких сотен зрителей Иван Едешко повторил свой знаменитый пас на Александра Белова, который принёс сборной Советского Союза золото на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

В Гродно баскетболист Едешко повторил легендарный пас Мюнхена – 1972

Чулкова, житель Гродно:
У нас в Гродно таких событий никогда не было, конечно, мы очень рады. Плюс еще такой концерт замечательный, у нас столько талантов в Гродно, поэтому мы очень рады.

В Гродно баскетболист Едешко повторил легендарный пас Мюнхена – 1972

Огонь, который зажигает идеей большого праздника всех жителей Беларуси. 19 мая «Пламя мира» пронесут на Августовском канале. В маршруте эстафеты огня II Европейских игр по Гродненской области – Волковысский, Новогрудский, Лидский, Кореличский, Сморгонский и Островецкий районы.
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С одной из главных площадей Гродно стартовала эстафета «Пламени мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путь лежал через весь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алейников: «Мы бежим-бежим-бежим. И 9 мая – день, когда останавливаемся и вспоминаем какие-то важные вещи»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика