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В Гродно баскетболист Едешко повторил легендарный пас Мюнхена – 1972
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С одной из главных площадей Гродно стартовала эстафета «Пламени мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Путь лежал через весь центр, с посещением знаковых объектов города – Старого замка, Фарного костёла, Коложской церкви. Огонь по улицам пронесли известные люди и титулованные спортсмены – олимпийские чемпионы разных лет. Жители радушно встречали факелоносцев.
Иван Тихон, чемпион мира в метании молота:
Иван Едешко, олимпийский чемпион по баскетболу:
В честь прибытия в Гродно огня на площади Ленина устроили большой звёздный концерт. Акцентом праздника стало баскетбольное кольцо. На глазах нескольких сотен зрителей Иван Едешко повторил свой знаменитый пас на Александра Белова, который принёс сборной Советского Союза золото на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.
Чулкова, житель Гродно:
Огонь, который зажигает идеей большого праздника всех жителей Беларуси. 19 мая «Пламя мира» пронесут на Августовском канале. В маршруте эстафеты огня II Европейских игр по Гродненской области – Волковысский, Новогрудский, Лидский, Кореличский, Сморгонский и Островецкий районы.
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Новости Беларуси. С одной из главных площадей Гродно стартовала эстафета «Пламени мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путь лежал через весь...
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