По главным улицам Гродно и в руках чемпионов и звезд. Эстафета «Пламя мира» в Гродно

Источник материала: Вороновская газета





В Гродно эстафета огня II Европейских игр, стартовав с площади Ленина, прошла по всему центру Гродно, собрав сотни участников и зрителей. Триумфальный факел «Пламени мира», к слову, известные всей стране факелоносцы не только несли, но даже везли на велосипедах.

видео Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/