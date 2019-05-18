ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По главным улицам Гродно и в руках чемпионов и звезд. Эстафета «Пламя мира» в Гродно

18.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

По главным улицам Гродно и в руках чемпионов и звезд. Эстафета «Пламя мира» в Гродно

В Гродно эстафета огня II Европейских игр, стартовав с площади Ленина, прошла по всему центру Гродно, собрав сотни участников и зрителей. Триумфальный факел «Пламени мира», к слову, известные всей стране факелоносцы не только несли, но даже везли на велосипедах.

 

#подготовка евроигры #пламя мира
видео Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно эстафета огня II Европейских игр, стартовав с площади Ленина, прошла по всему центру Гродно, собрав сотни участников и зрителей. Триумфальный факел...
 
Новости дня
Новости разные
 
Он встречался со Сталиным и удерживал «Сурожские ворота». Неизвестные факты о легендарном Батьке Минае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • рюкзаки женские кожаные италия бренды в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика