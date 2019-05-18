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По главным улицам Гродно и в руках чемпионов и звезд. Эстафета «Пламя мира» в Гродно
18.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Гродно эстафета огня II Европейских игр, стартовав с площади Ленина, прошла по всему центру Гродно, собрав сотни участников и зрителей. Триумфальный факел «Пламени мира», к слову, известные всей стране факелоносцы не только несли, но даже везли на велосипедах.
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В Гродно эстафета огня II Европейских игр, стартовав с площади Ленина, прошла по всему центру Гродно, собрав сотни участников и зрителей. Триумфальный факел...
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