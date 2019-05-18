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Благое дело прокукарекать: в Иокогаме белорусскую сборную представляли только двое

18.05.2019 21:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На их взгляд, к нему будет приковано внимание любителей лёгкой атлетики со всего мира. В самом деле: а почему бы и нет?

Благое дело прокукарекать: в Иокогаме белорусскую сборную представляли только двое
Но, благое дело прокукарекать, а потом хоть рассвет не вставай. В Иокогаме, на масштабном турнире, белорусскую сборную представляли только двое: чемпионка мира в беге на 800 метров Марина Арзамасова и победитель Кубка страны Александр Василевский. Лишь они направились в Японии и стартовали только в одном, в новом для таких стартов виде — оба с интервалом почти в минуту дважды бежали 400 метров. Программа же чемпионата, в отдельном, эстафетном формате проходившего в четвертый раз, выглядела достаточно обширной. Тут и 4х100 м, и 4х200, и 4х400, причем, для мужчин и женщин, и смешанные эстафеты 4х400, две и новые: бег с барьерами, в которых стартовали по двое мужчин и столько же женщинами в каждой команде, и уже названные 2х2х400 м. 

В Иокогаме отбирались 10 мужских и столько же женских команд из 16-ти на чемпионат мира следующего года в эстафетах 4х100 и 4х400, а также 12 из 16-ти в смешанных 4х400. Остальные доступные места позже будут предложены командам, занявшим самые высокие места в мировом рейтинге в конце отборочного дедлайна 6 сентября 2019 года.

И вот, белорусская федерация, громко проанонсировавшая старты в Японии и назвавшая это едва ли не знаковым сезонным событием, смогла отправить только двоих. И если Марина Арзамасова — яркая фигура в планетарной легкой атлетике, она золотой медалист мирового и европейского первенств, то Василевский, хотя не новичок в спорте, ему 27 лет, но он занимается армейским многоборьем и дебютировал на международных стартах. Правда, в Японию спортсмен поехал после отбора, устроенного на Кубке страны в «Стайках». Никто из более известных атлетов не смог опередить упорного бойца в беге 2х400 м. Однако Александр предпочитает бег на круг, а на дистанции вдвое длиннее не может похвастаться приличными секундами. Поэтому перспективы на ЧМ у него были скромные: ведь там приходилось бежать с небольшим перерывом те же 800 метров. 

В Японии Марина вышла на свой первый после рождения второго ребенка международный старт. Ее тренер — не менее именитая в прошлом бегунья Наталья Духнова — вполне резонно решила, что надо воспользоваться случаем и пройти проверку японским беговым треком. Через год эта страна примет турнир Олимпийских игр, и неплохо испытать состояние спортсменки в новому часовом поясе. Одновременно заблаговременно прикинуть, в какие дни после приезда лучше бежится. И даже такое тривиальное, что с собой брать из еды, какую кухню предложат хозяева? Ведь еще одного такого случая перед летними Играми может не выпасть. 

Одно дело, как спортсменов принимают на коммерческих стартах, совсем иное — на официальных. Как организм реагирует в новых условиях? Да и после перерыва Марине нужно было притереться к соперникам, почувствовать дух международного соперничества. По словам Натальи Духновой, Марина еще и репетировала свое будущее выступления на Европейских играх. В июне в Минске спортсменка побежит не свои традиционные 800 метров, а 600. Именно такой отрезок легкоатлетического трека включен в программу Игр. 

К более короткой дистанции они вместе с тренером решили идти через спринт. Поэтому в Иокогаме Арзамасова с удовольствием пробежала первый круг, репетируя будущее соперничество на минских Играх. 56 с небольшим секунд, за которые она преодолела первый отрезок, могла разменять на 55, но Марина бежала не по самой удобной пятой дорожке, бежала с оглядкой, чтобы через 50 секунд вновь выйти на эстафетный старт. 

Чередование этапов отдавалось на откуп коучам, и дружины Кении и Папуа-Новой Гвинеи выставили на первый этап мужчин, иные же — женщин. После первой 400-метровки Марина отправила на дистанцию Александра Василевского четвертым, но записала второе время среди женщин. Партнер вернул эстафетную палочку третьим, Марине же нелегко дался второй отрезок в 400 м — она прибежала шестой. Александр удержал эту позицию, а после дисквалификации кенийского дуэта белорусы поднялись на пятую строку протокола. 


Особых претензии к обоим бегунам нет. Но почему поехали лишь двое на столь разрекламированный самой же федерацией чемпионат, непонятно. У нас нет, что ли, спринтеров на короткие 100 метров и более длинные — 400? Нам безразличен отбор на чемпионат мира следующего года в Доху? Вопросы вопросов…


 
Теги: Минск
 
 
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На их взгляд, к нему будет приковано внимание любителей лёгкой атлетики со всего мира. В самом деле: а почему бы и нет?
 
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