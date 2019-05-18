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С 19 мая в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

18.05.2019 17:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 19 мая в Беларуси снова изменились розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».


Фото: IADE-Michoko, pixabay.com

Как рассказали в ведомстве, розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку. С 19 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 56 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 67 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 88 копеек, ДТ — 1 рубль 67 копеек.

— По состоянию на 17 мая с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,4%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 7,8%, — проинформировали в «Белнефтехиме».

Это тринадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 12 мая: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим. AUTO.TUT.BY), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».

 
 
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Это тринадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 5 мая: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.
 
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