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В Беларуси проходят предварительные мероприятия II Европейских игр

18.05.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

До старта крупнейшего спортивного события за историю Беларуси остался всего месяц. В Минске идут последние приготовления и проводятся тестовые соревнования.

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил комплекс «Студенческая деревня». Этот комплекс примет на себя роль городка, в котором будут жить участники II Европейских игр.

В Беларуси проходят предварительные мероприятия II Европейских игр

Также в Минске открылся оперативно-координационный центр, который будет заниматься регулированием действий во время Игр. Там будут решаться все нештатные ситуации и координироваться работа транспорта, олимпийских комитетов, волонтёров, информационных систем и других направлений.

Уже стартуют и первые массовые мероприятия, посвящённые событию. На Национальном олимпийском стадионе «Динамо» прошёл масштабный приветственный праздник «Bright Festival».

Фестиваль, организованный «Дирекцией Европейских игр 2019 года» и Белорусским государственным университетом, собрал на одной площадке популярных исполнителей и представил для гостей множество интересных активностей.

В Беларуси проходят предварительные мероприятия II Европейских игр

Мероприятие собрало более 20 тысяч зрителей. Кроме этого, состоялись соревнования по велосипедному спорту «Гран-при Минска», которые стали тестовыми для Игр.

Прямо сейчас в Беларуси проходит эстафета «Пламя мира».

Огонь, совершивший путешествие по Европе, посетит все области нашей страны и заглянет в знаковые места. Первым белорусским городом в маршруте стал Брест. На Могилёвщине «Пламя мира» будет гостить с 30 мая по 4 июня. Участники эстафеты побывают на концерте в областном центре, проплывут на пароходе по Днепру и посетят несколько предприятий. Кроме этого, факелоносцы пробегут в Александрии, Шклове, Горках, Быхове и Бобруйске.

В Беларуси проходят предварительные мероприятия II Европейских игр

Светлана КВЯТКОВСКАЯ.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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До старта крупнейшего спортивного события за историю Беларуси остался всего месяц. В Минске идут последние приготовления и проводятся тестовые соревнования....
 
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