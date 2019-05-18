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Более миллиона человек поддержали требование переснять финальный сезон «Игры престолов»
Источник материала: Tut.by
Петиция с требованием к телеканалу HBO переснять заключительный восьмой сезон «Игры престолов» собрала более миллиона подписей за два дня.
На 2.00 по минскому времени 19 мая под ней
Петиция на сайте Change.org
К слову, восьмой сезон «Игры престолов» разделил зрителей. Одним кажется, что Бениофф и Уайсс испортили весь проект, забыв про важные сюжетные линии и мотивацию персонажей. Они считают, что без поддержки Мартина сценаристы не смогли придумать удовлетворительный финал для всей истории. Другие, наоборот, заявляют, что авторы все делают правильно. К слову, HBO снял несколько концовок «Игры престолов», чтобы избежать утечек.
В ночь на понедельник, 20 мая, выйдет последний эпизод сериала.
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Петиция на сайте Change.org появилась 16 мая. Ее автор отметил, что создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не справились с поставленной задачей.
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