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Нидерланды одержали победу на «Евровидении-2019», ЗЕНА из Беларуси – 25-я

19.05.2019 02:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Нидерланды одержали победу на «Евровидении-2019», ЗЕНА из Беларуси – 25-я
Фото из открытых источников

В Израиле состоялся финал конкурса песни «Евровидение-2019». На победу претендовали представители 26 стран.

По результатам голосования зрителей и профессионального жюри первое место занял исполнитель из Нидерландов Лоренс Дункан с лирической песней «Arcade» («Игра»). В песне артист рассказывает об истории любви, которая изначально была обречена на провал.

Второе место на «Евровидении-2019» занял певец из Италии Махмуд, «бронзу» конкурса получил Сергей Лазарев из России. Белорусская певица ЗЕНА (ZENA) с песней «Like it» («Нравится») заняла в финале 25-е место.

Отметим, что за 16-летнюю историю участия белорусских артистов в «Евровидении» представители нашей страны всего в шестой раз выступали в финале шоу. В 2007 году Дмитрий Колдун стал шестым, что пока является лучшим результатом Беларуси на «Евровидении». В 2010 году группа «3+2» и Роберт Уэллс расположились на 24-м месте, в 2013-м Алена Ланская заняла 16-е место, в 2014-м году ТЕО повторил результат Ланской, а в 2017-м группа NaviBand заняла 17-е место.

В 2020 году «Евровидение» пройдет в Нидерландах. О том, какой голландский город примет конкурс станет известно позже. Также пока не определены окончательные даты проведения «Евровидения» в следующем году, но он традиционно пройдет в мае.

 
 
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Представитель Нидерландов Лоренс Дункан одержал победу на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве.
 
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