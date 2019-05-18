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В Гомеле прошло заседание валютного совета Беларуси и России
19.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более 80% государственных платежей между Беларусью и Россией проводятся в национальных валютах. Об этом заявили на заседании межбанковского валютного совета в Гомеле, передает «МИР 24».
«Для нас очень важен опыт банка России, очень успешный опыт, по переходу на таргетирование инфляции, по обеспечению макроэкономической стабильности и в целом, – обеспечении экономического роста, устойчивого и долгосрочного», – заявил председатель правления Национального банка Беларуси Павел
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Представители банков обсудили вопросы кредитной политики и инвестиций. В частности, белорусская сторона предложила расширить использование национальных валют.
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