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В Гомеле прошло заседание валютного совета Беларуси и России

19.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 80% государственных платежей между Беларусью и Россией проводятся в национальных валютах. Об этом заявили на заседании межбанковского валютного совета в Гомеле, передает «МИР 24».

«Для нас очень важен опыт банка России, очень успешный опыт, по переходу на таргетирование инфляции, по обеспечению макроэкономической стабильности и в целом, – обеспечении экономического роста, устойчивого и долгосрочного», – заявил председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур.

«В центре всегда денежно-кредитная политика, обеспечение ценовой и финансовой стабильности. Это важные условия для экономического роста в наших странах. Здесь особенности политики у нас, конечно, есть. Но задачи общие и мы делимся опытом. И нам очень важно понимать, что происходит в Беларуси, учитывая взаимную торговлю большую между нашими странами», – сказала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Представители банков обсудили вопросы кредитной политики и инвестиций. Белорусская сторона предложила использовать национальные валюты не только для оплаты поставок, но и при ценообразовании.  

Отметим, что межбанковский валютный совет Беларуси и России работает уже 20 лет.



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Теги: Курсы валют, Гомель
 
 
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Представители банков обсудили вопросы кредитной политики и инвестиций. В частности, белорусская сторона предложила расширить использование национальных валют.
 
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