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«Мы, конечно, в шоке». Лазарев прокомментировал отстранение белорусского жюри от голосования на «Евровидении»

19.05.2019 02:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певец Сергей Лазарев был шокирован отстранением белорусского жюри от голосования на «Евровидении».  

По информации РИА Новости со ссылкой на Instagram-stories, конкурсант отметил, что рассчитывал на поддержку Беларуси и был уверен в том, что получит высокие баллы от жюри.  

Сергей Лазарев:  
Мы, конечно, в шоке, потому что мы, конечно же, очень рассчитывали на поддержку.  

Факты, которые вы могли не знать о Сергее Лазареве  

«Мы, конечно, в шоке». Лазарев прокомментировал отстранение белорусского жюри от голосования на «Евровидении»
Фото: instagram.com/lazarevsergey  

Жюри Беларуси было дисквалифицировано перед финалом из-за разглашения информации о голосовании в первом полуфинале.  

За победу на «Евровидении» боролись участники из 26 стран. Сергей Лазарев замкнул тройку сильнейших. На первом месте оказался представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.  

Выступление победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса из Нидерландов. Мощный видеофакт (смотрите здесь). 
 
 
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Певец Сергей Лазарев был шокирован отстранением белорусского жюри от голосования на «Евровидении».   По информации РИА Новости со ссылкой на Instagram-stories,...
 
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