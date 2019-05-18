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«Мы, конечно, в шоке». Лазарев прокомментировал отстранение белорусского жюри от голосования на «Евровидении»
Источник материала: СТВ
Певец Сергей Лазарев был шокирован отстранением белорусского жюри от голосования на «Евровидении».
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Сергей Лазарев:
Жюри Беларуси было дисквалифицировано перед финалом из-за разглашения информации о голосовании в первом полуфинале.
За победу на «Евровидении» боролись участники из 26 стран. Сергей Лазарев замкнул тройку сильнейших. На первом месте
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«Мы, конечно, в шоке». Лазарев прокомментировал отстранение белорусского жюри от голосования на «Евровидении»
Певец Сергей Лазарев был шокирован отстранением белорусского жюри от голосования на «Евровидении». По информации РИА Новости со ссылкой на Instagram-stories,...
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