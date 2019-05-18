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Выступление победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса из Нидерландов. Мощный видеофакт
Источник материала: СТВ
В Израиле завершился конкурс «Евровидение». 18 мая состоялась грандиозное финальное шоу.
За победу боролись представители 26 стран. В итоге
В своей композиции Дункан поет о том, что любовь является сложным испытанием. На создание песни Лоуренса вдохновила потеря близкого человека. «Arcade» автор называет главной в своей карьере и надеется, что она сможет кому-то помочь.
Номер победителя конкурса был минималистичный: на сцене находились только сам певец и рояль. Однако многие интернет-пользователи отметили, что именно такая драматургия произвела наибольшее впечатление.
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В Израиле завершился конкурс «Евровидение». 18 мая состоялась грандиозное финальное шоу. За победу боролись представители 26 стран. В итоге первое место занял...
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