«Считаю, музей загнул ценник». Минчане рассуждают, должен ли быть вход на «Ночь музеев» платным

Источник материала: Tut.by

Каждый год накануне «Ночи музеев» белорусы вспоминают о том, что во многих странах плату за вход во время этой акции не берут. AFISHA.TUT.BY заглянула в один из самых дорогих музеев — Национальный художественный — и узнала у его посетителей, дорого ли это — 15 рублей и что произойдет, если платить будет не нужно.

Белорусские галереи объясняют платную «Ночь музеев» тем, что они не на 100% дотируются из бюджета и должны выполнять финансовый план. Всемирная акция — одно из немногих мероприятий в году, когда они могут заработать. Кстати, посмотреть цены на вход в нынешнем году можно здесь .

«Одногруппница сказала, что выберет музей подешевле»





Наталья Кутузова, студентка второго курса БГМУ, два года назад на «Ночи музеев» была в музее истории искусств в Вене. Тогда на всемирную акцию в другой стране она попала бесплатно и была этому очень рада (учитывая уровень цен в Австрии). Сегодня же за вход она заплатила 12 рублей, так как покупала билет заранее. Девушка говорит, что пришла благодаря рекламе в Instagram.

— 12 рублей — достаточно дешево, даже для студента. Можно позволить себе (улыбается). Хотя у меня есть одногруппница, которая очень любит искусство и постоянно ходит по музеям и театрам. Так вот она сказала, что лучше выберет другой музей, подешевле (тем более, здесь она уже была), ведь в каждом музее в этот день стараются придумать что-то интересное.

«Считаю, музей загнул ценник»





Антон, 27 лет, инженер, работает в Сморгонском опытном лесхозе и Евгения, 24 года, инженер в ООО «Надежная энергия» тоже пришли в этот вечер в Художественный музей. Евгения на «Ночи музеев» как-то была в Чехии. Естественно, бесплатно.

— Мне кажется, это круто — ты бесплатно можешь обойти хоть все музеи за одну ночь. А у нас не ночь, а только вечер и везде нужно платить деньги. Может быть прикольней было бы, если бы можно было оставить «донат» (пожертвование. — Прим. ред) — ты бы платил столько, сколько посчитал нужным, — говорит Женя. — Да, я считаю, что музей загнул ценник. Все-таки на это мероприятие приходит много людей, и оно могло бы стоить дешевле. И оправдание, что им нужно зарабатывать… неубедительное. Потому что, учитывая количество партнеров и рекламы внутри, цену на вход явно можно было сделать ниже.

Антон же рассуждает о том, что о «Ночи музеев» знают только те, кто в «теме». Если ты обычный работяга и лежишь дома на диване, то вряд ли пойдешь на мероприятие — потому что ни сном ни духом о нем.

— Если бы акция ничего не стоила, о ней бы точно знало больше людей (но, возможно, и очередей бы прибавилось). Но я точно уверен, будь акция бесплатной, больше людей бы культурно обогатилось.

«Зачем белорусов травмировать информацией, что где-то это бесплатно?»





Полина, 26 лет, начальник отдела снабжения на парфюмерно-косметической фабрике «Модум» признается, что если не знать о свободном входе в музеи в эту ночь в Европе, то не будешь чувствовать себя обманутым.

— Но если знаешь, как во всем мире… Закрадывается подозрение, что нас… зависть, в общем, появляется, — смеется девушка. — Конечно, никто не говорит, что где-то это бесплатно. Потому что зачем белорусов травмировать такой информацией? Уверена, у нас многих плата за вход отталкивает от посещения музея.

«У всех была бы возможность носом почувствовать воздух музея»





Маша, 15 лет, ученица 9 класса гимназии № 41 оказалась на «Ночи музеев» впервые — о мероприятии рассказали знакомые.

— Я обычный ученик и эта сумма очень отличается от стоимости билетов на другие выставки в Минске, которые я уже посещала, ведь некоторые из них для школьников бесплатны. Но поскольку мероприятие масштабное, задействован весь музей и здесь огромное количество спонсоров и участников, думаю, это оправданная цена.

Школьница рассуждает, что было бы приятней прийти без оплаты. Такой ход точно бы привлек в музей больше молодежи.

— Но сумма в 15 рублей приемлемая, можно ее отдать. При этом далеко не каждый готов это сделать, поскольку постоянно находятся проблемы, на которые 15 рублей были бы просто нужнее. Если бы было бесплатно, у всех без исключения людей была бы возможность хотя бы носом почувствовать воздух музея и одним глазом на что-то посмотреть.

«12 рублей — это даже не деньги. Учитывая уровень музея»





Алина, 24 года, инженер в БГУИР говорит, что тем, кого привлекают музеи, не важна цена — такие люди заплатят любую сумму.

— Даже 50 рублей? — переспрашиваем.

— Не исключено. Я люблю художественный музей в принципе, для меня он один из приоритетных. Нравятся именно картины, потому что в остальных музеях Беларуси в основном экспонаты: животные, статуи, что-то еще. Я купила билет вчера, он стоил 12 рублей. Для меня, если честно, это даже не деньги. Учитывая уровень музея.

«Белорусские музеи не входят в десятку самых популярных в мире, как Лувр»





Александра Макаревич, 30 лет, редактор, рассказывает о своем опыте посещения «Ночи музеев» в Париже, где она жила некоторое время. Во-первых, говорит собеседница, во Франции в эту ночь для посетителей открывают не только музеи, но и административные здания, они же историко-культурные ценности, в которых хранятся картины и другие произведения искусства.

— Что касается моего опыта, в одну ночь в Париже я была в двух местах: в Музее современного искусства в Токийском дворце и в музее д’Орсе, который находится в здании бывшей станции вокзала. Вход был бесплатным, была гигантская очередь, но двигалась она быстро. Огромный плюс был не только в том, что вход в дорогие французские музеи был бесплатным (в обычный день 10 евро в любом случае), а том, что можно было попасть и на временные выставки.

Александра объясняет свободный вход в европейские галереи тем, что они в течение года хорошо зарабатывают на туристах. В Беларуси ситуация попросту другая.

— Лувр и музей д’Орсе входят в десятку самых посещаемых в мире. То, что в Беларуси это платно, вполне понятно. Ведь музею нужно заработать — для этого они и составляют программу, чтобы сделать цену оправданной для посетителя.

Читайте также

«Очередь за билетами — метров на 400». Обратная сторона проката глазами работников кинотеатров Минск хотят привезти выставку Эми Уайнхаус (говорят, у певицы белорусские корни)">

В Минск хотят привезти выставку Эми Уайнхаус (говорят, у певицы белорусские корни)

Опрос Должен ли в "Ночь музеев" вход в белорусские галереи быть бесплатным? Да, определенно

Нет, можно и заплатить

Мне все равно, не хожу в музеи даже в "Ночь музеев" 3 голоса Результаты опроса

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить сертификаты на романтический отдых App Store Google Play