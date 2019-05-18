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Выключатель в дупле, ужасы в туалете и жалобы утопающих на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Тенденция последнего времени — на почту «
Оперативно среагировали на
Читатели также сообщили, что лестницу между домами Гикало, 24 и Платонова, 33 к детскому саду № 111 отремонтировали.
Отремонтировали и дорожку в Гомеле по улице Владимирова, у остановки «Протезно-ортопедический центр».
Еще пришло письмо из администрации Октябрьского района Минска — замечания по пешеходной дорожке по улице Левкова устранены. Фото нет, поверим на слово.
А это фото поставило в тупик — неужели даже здесь не могут навести порядок? В таком состоянии находится лестница по улице Берсона в центре Минска, которая ведет (ВНИМАНИЕ!) ко входу в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и к зданию Правительства (фото сделано 16.04.2019).
Такое интересное решение можно назвать «выключатель в дупле». Его можно найти в здании, где находится Гродненское областное управление Госпромнадзора.
Это стоянка для авто в Орше по улице Мира у дома № 17. Жители, которые не умеют плавать, пожаловались на то, что во время дождя парковка превращается в озеро. Все правильно — ливневка же не работает.
Строительство вокзала в Колодищах идет, а граждане спотыкаются. Им еще и столб посреди будущего тротуара поставили.
Строитель приклеил уголок в ванной. Автор фото пишет, что «сейчас уже забавно это вспоминать, но сразу было совсем не смешно».
Минск, улица Плеханова, 16. Об этом «ноу-хау» вместо водосточной трубы нам опять написали. Может, пора сделать нормально? Или жестянка, приколоченная несколькими гвоздями к бетонной стене кому-то нравится?
Так выполнена ливневка по улице К. Маркса в Иваново. Исполнители такого полета инженерной мысли вряд ли думали о том, что устроили настоящую ловушку для пешеходов и велосипедистов.
Новогрудок. Лестница возле магазина «Горячий хлеб» по улице Мицкевича.
Ляховский сквер возле стадиона «Динамо». Поклонник симметрии увидел в этой клумбе ошибку строителей. Чтобы так утверждать, нужно знать замысел проектировщика — может, так было и задумано.
Читатель из Борисова сообщает, что после ремонта труб конце прошлого года по улице Чаловской, 25 придворовая территория была оставлена в плачевном состоянии. Сейчас у дома отсутствует дождевые отливы, из-за чего после каждого дождя заливает подвал. Асфальтное покрытие во дворе так и не было восстановлено. Кроме того, рабочие спилили пять сорокалетних берез, высаженных жильцами. Новых деревьев или кустарников не было посажено.
Минск, улица Одоевского, 42. Жители дома жалуются, что после благоустройства двора и парковки, ширины дороги, чтобы разъехаться двум машинам, не хватает. Поэтому все дорожки, с любовью и старанием выложенные строителями в процессе капремонта, превращаются в полосу дорожного движения.
Пешеходный переход в Жодино на БелАЗе.
Глубокое, улица Госпитальная возле дома N6 и ПМК. Сообщается, что год назад здесь дыры в асфальте засыпали щебнем. Машины растащили его по всей улице. А ямы остались.
Улица Янки Брыля, 7. Вокруг детской площадки год проводили ремонт труб. Раскопали, залатали, закопали… и хватит. ЖЭС-132 пока не принял территорию у УКС «Запад», а те благоустройство заканчивать не спешит.
Переход к ж/д станции Тракторный со стороны Передовой улицы.
Минск, Бирюзова, 13а. Опасная дорога домой.
Наровля. Обратите внимание, как заклеили пластиковые окна в поликлинике в кабинете оплаты услуг. Э — энергосбережение.
Полоцк, улица Вологина, 339, подъезд 4. В августе 2018 года здесь закончился капремонт дома. Ремонтировали и входные группы. Спустя пару месяцев крыльцо начали потихоньку разрушаться. «29 апреля нашему счастью не было предела — пришел ответ на запрос от 24 апреля, что наша проблема будет решена до 08.05.2019. Представьте наше удивление, когда мы увидели, что крыльцо начали ремонтировать, но в соседнем 3-й подъезде. А ЖЭС № 2 ответили, что по нашему подъезду не было ни одной заявки!» Ошиблись адресом? Хотя у нас другой вопрос — из чего же делали крыльцо в 2018 году, что оно и одной зимы не пережило?
Лида. Летом 2016 года у дома № 47 корпус 2 по улице Гастелло был установлен киоск «Табак». Жители микрорайона надеялись, что хотя бы благодаря установке этого киоска будет наконец-то сделана бетонная дорожка к магазину «АЛМИ», которая сейчас проходит прямо по газону и расширяется с каждым непогожим днем. Ведь хозяева «Табака» как-то должны были облагородить подход к окошку киоска не со стороны проезжей части. Но не тут то было. Обращение в горисполком привело лишь к тому, что владельцы киоска только засыпали канаву, сделанную ими же при прокладке кабеля к киоску. Так и ходят люди до сих пор в киоск, магазин и к парковке прямо по грязи. На фото видно, что вдоль плиточной дорожки протоптаны тропинки по газону, потому что в дождь дорожка заполняется водой.
Гомель, проспект Речицкий, дом 146, вход в подъезд, высота входа примерно 175 см. Наверное, для хоббитов жилье строили.
Поликлиника № 15 в Минске.
Проспект Машерова, 11 («Горизонт»). Так выглядит санузел для арендаторов 3 этажа.
Лестница в Молодечно, возле 14го дома по улице Скорины. Нам пишут, что ее отремонтировали, однако почему-то только лишь на половину ширины. Спуск для колясок, как видно, решили проигнорировать.
На перекрестке Гая, 11 и Осипенко, 32 в Минске делали благоустройство дорожек. Но на самый проблемный «финишный» участок так и не доделали.
Улица Молодогвардейская, Брест, возле остановки городского транспорта. После дождя или когда тает снег, пройти здесь нормально невозможно.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.
Кстати, многие коммунальные проблемы можно решать через специальный сайт
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