Выключатель в дупле, ужасы в туалете и жалобы утопающих на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Тенденция последнего времени — на почту « Доски позора » приходят письма не только с жалобами. Пишут нам и об устранении попавших в объектив читателей проблем. Причем подобные отчеты приходят также и из разных ответственных организаций и администраций. И это не может не радовать — окружающую действительность все же можно изменить к лучшему.

Оперативно среагировали на проблему в РУП «Минскэнерго» — наклонившуюся опору ЛЭП в Смолевичском районе отремонтировали 13.05.2019 и в качестве доказательства прислали фото. А также попросили проинформировать граждан, что «в случае обнаружения дефектных опор, либо оборванных провод линий электропередачи необходимо незамедлительно сообщать об этих фактах по номеру 144 (аварийная электросетей) в целях оперативного реагирования и устранения возникших повреждений в электросетях».





Читатели также сообщили, что лестницу между домами Гикало, 24 и Платонова, 33 к детскому саду № 111 отремонтировали.



Было и стало

Отремонтировали и дорожку в Гомеле по улице Владимирова, у остановки «Протезно-ортопедический центр».



Было и стало

Еще пришло письмо из администрации Октябрьского района Минска — замечания по пешеходной дорожке по улице Левкова устранены. Фото нет, поверим на слово.



Фото предоставлено читателем

А это фото поставило в тупик — неужели даже здесь не могут навести порядок? В таком состоянии находится лестница по улице Берсона в центре Минска, которая ведет (ВНИМАНИЕ!) ко входу в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и к зданию Правительства (фото сделано 16.04.2019).









Такое интересное решение можно назвать «выключатель в дупле». Его можно найти в здании, где находится Гродненское областное управление Госпромнадзора.



Фото предоставлено читателем

Это стоянка для авто в Орше по улице Мира у дома № 17. Жители, которые не умеют плавать, пожаловались на то, что во время дождя парковка превращается в озеро. Все правильно — ливневка же не работает.



Фото предоставлено читателем

Строительство вокзала в Колодищах идет, а граждане спотыкаются. Им еще и столб посреди будущего тротуара поставили.



Фото предоставлено читателем

Строитель приклеил уголок в ванной. Автор фото пишет, что «сейчас уже забавно это вспоминать, но сразу было совсем не смешно».



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Плеханова, 16. Об этом «ноу-хау» вместо водосточной трубы нам опять написали. Может, пора сделать нормально? Или жестянка, приколоченная несколькими гвоздями к бетонной стене кому-то нравится?



Фото предоставлено читателем

Фото предоставлено читателем

Так выполнена ливневка по улице К. Маркса в Иваново. Исполнители такого полета инженерной мысли вряд ли думали о том, что устроили настоящую ловушку для пешеходов и велосипедистов.



Фото предоставлено читателем

Новогрудок. Лестница возле магазина «Горячий хлеб» по улице Мицкевича.

Прошлым летом рядом укладывались новые тротуары, но про лестницу, похоже, забыли.



Фото предоставлено читателем

Ляховский сквер возле стадиона «Динамо». Поклонник симметрии увидел в этой клумбе ошибку строителей. Чтобы так утверждать, нужно знать замысел проектировщика — может, так было и задумано.



Фото предоставлено читателем

Читатель из Борисова сообщает, что после ремонта труб конце прошлого года по улице Чаловской, 25 придворовая территория была оставлена в плачевном состоянии. Сейчас у дома отсутствует дождевые отливы, из-за чего после каждого дождя заливает подвал. Асфальтное покрытие во дворе так и не было восстановлено. Кроме того, рабочие спилили пять сорокалетних берез, высаженных жильцами. Новых деревьев или кустарников не было посажено.











Минск, улица Одоевского, 42. Жители дома жалуются, что после благоустройства двора и парковки, ширины дороги, чтобы разъехаться двум машинам, не хватает. Поэтому все дорожки, с любовью и старанием выложенные строителями в процессе капремонта, превращаются в полосу дорожного движения.



Фото предоставлено читателем

Пешеходный переход в Жодино на БелАЗе.



Фото предоставлено читателем

Глубокое, улица Госпитальная возле дома N6 и ПМК. Сообщается, что год назад здесь дыры в асфальте засыпали щебнем. Машины растащили его по всей улице. А ямы остались.











Улица Янки Брыля, 7. Вокруг детской площадки год проводили ремонт труб. Раскопали, залатали, закопали… и хватит. ЖЭС-132 пока не принял территорию у УКС «Запад», а те благоустройство заканчивать не спешит.



Фото предоставлено читателем

Переход к ж/д станции Тракторный со стороны Передовой улицы.



Фото предоставлено читателем

Минск, Бирюзова, 13а. Опасная дорога домой.



Фото предоставлено читателем

Наровля. Обратите внимание, как заклеили пластиковые окна в поликлинике в кабинете оплаты услуг. Э — энергосбережение.



Фото предоставлено читателем

Полоцк, улица Вологина, 339, подъезд 4. В августе 2018 года здесь закончился капремонт дома. Ремонтировали и входные группы. Спустя пару месяцев крыльцо начали потихоньку разрушаться. «29 апреля нашему счастью не было предела — пришел ответ на запрос от 24 апреля, что наша проблема будет решена до 08.05.2019. Представьте наше удивление, когда мы увидели, что крыльцо начали ремонтировать, но в соседнем 3-й подъезде. А ЖЭС № 2 ответили, что по нашему подъезду не было ни одной заявки!» Ошиблись адресом? Хотя у нас другой вопрос — из чего же делали крыльцо в 2018 году, что оно и одной зимы не пережило?



Фото предоставлено читателем

Лида. Летом 2016 года у дома № 47 корпус 2 по улице Гастелло был установлен киоск «Табак». Жители микрорайона надеялись, что хотя бы благодаря установке этого киоска будет наконец-то сделана бетонная дорожка к магазину «АЛМИ», которая сейчас проходит прямо по газону и расширяется с каждым непогожим днем. Ведь хозяева «Табака» как-то должны были облагородить подход к окошку киоска не со стороны проезжей части. Но не тут то было. Обращение в горисполком привело лишь к тому, что владельцы киоска только засыпали канаву, сделанную ими же при прокладке кабеля к киоску. Так и ходят люди до сих пор в киоск, магазин и к парковке прямо по грязи. На фото видно, что вдоль плиточной дорожки протоптаны тропинки по газону, потому что в дождь дорожка заполняется водой.



Фото предоставлено читателем

Гомель, проспект Речицкий, дом 146, вход в подъезд, высота входа примерно 175 см. Наверное, для хоббитов жилье строили.



Фото предоставлено читателем

Поликлиника № 15 в Минске.



Фото предоставлено читателем

Проспект Машерова, 11 («Горизонт»). Так выглядит санузел для арендаторов 3 этажа.



Фото предоставлено читателем

Лестница в Молодечно, возле 14го дома по улице Скорины. Нам пишут, что ее отремонтировали, однако почему-то только лишь на половину ширины. Спуск для колясок, как видно, решили проигнорировать.



Фото предоставлено читателем

На перекрестке Гая, 11 и Осипенко, 32 в Минске делали благоустройство дорожек. Но на самый проблемный «финишный» участок так и не доделали.



Фото предоставлено читателем

Улица Молодогвардейская, Брест, возле остановки городского транспорта. После дождя или когда тает снег, пройти здесь нормально невозможно.



Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

Кстати, многие коммунальные проблемы можно решать через специальный сайт 115.бел . Этот сервис работает уже во многих городах страны. А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно!