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Астронавт открыл в невесомости банку с медом (и он не вытек). Посмотрите, что с ним произошло

19.05.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канадский астронавт Давид Сен-Жак снял на видео открытую в невесомости банку меда. Вы, конечно, догадываетесь, что он не вытек. Посмотрите, что с ним стало. И это, кстати, не единственное удивительное видео из космоса, мы собрали для вас еще. Спойлер: на МКС астронавтам лучше не плакать (ничего не выйдет).

 
 
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Канадский астронавт снял на видео открытую в невесомости банку меда. Вы, конечно, догадываетесь, что он не вытек, но что с ним стало?
 
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