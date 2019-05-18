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Астронавт открыл в невесомости банку с медом (и он не вытек). Посмотрите, что с ним произошло
Источник материала: Tut.by
Канадский астронавт Давид Сен-Жак снял на видео открытую в невесомости банку меда. Вы, конечно, догадываетесь, что он не вытек. Посмотрите, что с ним стало. И это, кстати, не единственное удивительное видео из космоса, мы собрали для вас еще. Спойлер: на МКС астронавтам лучше не плакать (ничего не выйдет).
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Канадский астронавт снял на видео открытую в невесомости банку меда. Вы, конечно, догадываетесь, что он не вытек, но что с ним стало?
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