Астронавт открыл в невесомости банку с медом (и он не вытек). Посмотрите, что с ним произошло

Источник материала: Tut.by

Канадский астронавт Давид Сен-Жак снял на видео открытую в невесомости банку меда. Вы, конечно, догадываетесь, что он не вытек. Посмотрите, что с ним стало. И это, кстати, не единственное удивительное видео из космоса, мы собрали для вас еще. Спойлер: на МКС астронавтам лучше не плакать (ничего не выйдет).