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Личный опыт. Как пережить первый год после развода

19.05.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром смартфон разбудил напоминанием о праздничном событии — годовщине свадьбы. За шампанским в магазин не рванула. От излишней работы в будущем я решила телефон избавить, удалив напоминание. Хотя можно было просто немного скорректировать дату и начать праздновать уже другое, но не менее значимое событие. Ровно год назад я развелась.


Фото: unsplash.com

Когда мы только познакомились с бывшим мужем, со мной случилась то ли химия, то ли физика — тянуло к нему как магнитом. В день, когда я стала его женой, казалось, не было большего счастья на свете. От него же вместо влюбленного взгляда чаще исходили издевательские подколки: по поводу того, что я не могла остановиться, когда начинала есть сладкое, а потом меня высыпало; он не понимал, зачем я надевала туфли на высоких каблуках, а потом ныла всю дорогу, что мне неудобно; а ее он придумал мне кличку, потому что я часто пачкалась и роняла еду, — «Свинтик». Позже она прицепилась ко всему нашему семейству, и добрые родственники не всегда утруждали себя добавлением уменьшительно-ласкательного суффикса. «Ну где там подевалось семейство свинтусов? Опять опаздывают к застолью!» — негодовали они. Рядом с бывшим мужем я чувствовала себя именно такой — несуразной, неуклюжей; хоть я и не была полной. И, как я бы я ни взрослела за эти семь лет брака, каких бы успехов и высот я ни добивалась в карьере, его отношение ко мне не менялось. Благодаря моей работе мы смогли себе позволить лучший уровень жизни и больше путешествовать, в том числе навещать его родителей, которые жили в другой стране.

Как бы я ни поддерживала и ни помогала бывшему мужу в его профессиональном развитии, я ни разу не услышала от него слов благодарности. Мне кажется, он просто привык и думал, что никуда я не денусь. Наш брак превратился в череду взаимных упреков, моих амбиций и его неудач, которые, похоже, волновали меня больше, чем его самого. Тем не менее я боялась развестись. Почему?

Не самая страшная для меня, но самая обсуждаемая причина: моя родня решила, что если я разведусь, то непременно умру от голода, потому что я плохо готовлю. Здесь речь идет только про готовку: стиркой, уборкой, глажкой и другими домашними обязанностями занималась в нашей семье я. Готовку любезно взял на себя мой бывший, и я по кастрюлям сильно не скучала. Спустя год после развода и существования без блюд, приготовленных бывшим мужем, я все еще жива, и мне даже приходиться трижды в неделю заниматься в тренажерном зале, чтобы не стать, как Карлсон, в меру упитанной. Спасибо за это минским службам доставки еды и заведениям общепита.


Фото: unsplash.com

Второй мой страх — ненормированный график на работе: иногда вечерние совещания (работаю в IT) с американскими заказчиками из-за разницы в часовых поясах не совпадали с весьма фиксированным графиком работы школы и расписанием уроков ребенка. И эту ситуацию бывший муж отлично использовал для манипуляции. Когда я, обессиленная и вымотанная, грозилась, что подам на развод, он отвечал, что вернется обратно в свою страну (он не является гражданином Беларуси) и перестанет «помогать мне». Не знаю, с чего вдруг «иногда забирать общего сына из школы» стало синонимом «помогать жене». Но как бы там ни было, после развода поначалу жизнь превратилась в настоящую гонку между домом в одной части города, офисом — в противоположной и еще несколькими кружками ребенка в центре. С третьей попытки я таки нашла няню, которая меня спасает, когда надо задержаться в офисе: она забирает сына из школы и делает с ним уроки. С ее появлением я стала спать больше четырех часов в сутки, рано вставать вошло в привычку, да и выспавшись успевать я стала намного больше и чувствовать себя лучше.

Еще я очень боялась сложных вопросов от сына. Когда мы расходились с бывшим супругом и сын со слезами на глазах спросил «почему?», мой бывший очень легко переложил с себя ответственность: «Это мама меня выгнала». О моих ожиданиях, просьбах, криках о помощи и жалобах на отсутствие поддержки с его стороны он решил умолчать. Я поняла одно: мой маленький сын уже достаточно взрослый, чтобы серьезно говорить с ним о любви, почему люди женятся и иногда расходятся, но все равно не перестают любить своих детей. Теперь оставалось дело за малым — ответить себе самой на вопросы: «почему?» и «правильным ли было это решение?». На протяжении четырех месяцев раз в неделю я посещала психолога, чтобы найти ответы на беспокоящие меня вопросы, поднять свою самооценку и понять, как так вышло и чего я на самом деле хочу от жизни. Как только я нашла ответы для себя, разговаривать со взрослым шестилетним сыном о серьезных вещах стало намного проще. Несмотря на то, что мой ребенок растет в неполной семье, он не устраивает драк в школе, он не стал поводом для насмешек одноклассников, он не отстает по программе, а даже наоборот: отлично преуспевает в математике. 


Фото: unsplash.com

Ну и последний страх: «А что, если я так и не встречу мужчину, с которым смогу построить партнерские отношения, основанные на любви и уважении друг к другу?» Буду ли я счастливой? Или буду жалеть о своем решении развестись всю оставшуюся жизнь? Спустя год я всё еще одна. Я не буду кричать направо и налево, что я — сильная и независимая, и мужчина мне не нужен — и так хорошо. Честно признаюсь, я не против того, чтобы в моей жизни был партнер. И, учитывая опыт многочисленных тиндер-свиданий, о котором я рассказывала в прошлой статье, я поняла, что интерес у мужской половины ко мне наблюдается. Не заметила, чтобы мужчины бежали от меня в разные стороны как ошпаренные, когда узнавали, что у меня есть сын. Более того, это знание не мешало им приглашать меня на свидания снова. Я не могу быть уверена в том, будет ли в моей жизни ещё любовь. Но я абсолютно уверена в том, что сейчас, воспитывая самостоятельно ребёнка, я чувствую себя намного счастливее, чем когда была в отношениях, в которых я не чувствовала себя нужной, важной, в которых было много непонимания. Я снова полюбила жизнь и занялась тем, что давно откладывала в долгий ящик, считая себя недостойной. Самое главное — когда мой сын видит, как я, хоть и боюсь, но не сдаюсь, берет с меня пример и смелее шагает по своей жизни. Так что спустя год после развода я — уставшая, замученная, но уже более смелая, счастливая мать-одиночка.

 
 
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