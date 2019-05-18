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Как она это делает? Девушка из Норвегии бегает как лошадь, и это годы тренировок
Источник материала: Tut.by
Девушка из Норвегии по имени Кристен восхитила интернет своими необычными навыками. Она не только галопирует, как лошадь, но и с таким мастерством перепрыгивает через деревянные заборы, как будто ее тело было создано специально для этого.
Кирстен завела в инстаграме аккаунт под названием
Видео набрало больше семи тысяч лайков и ретвитов. В своём аккаунте Кирстен публикует много роликов, на которых видно, как она тренируется и совершенствует свои навыки.
Кирстен, как настоящая лошадка, с лёгкостью преодолевает препятствия. Даже очень высокие.
В инстаграме девушки всего восемь публикаций, и на каждой из них девушка галопирует на всех четырех конечностях.
Впрочем, несмотря на внушительное количество просмотров, Кирстен, судя по всему, ещё не решила, стоит ли ей дальше публично делиться своим необычным хобби. 17 мая девушка разместила публикацию, в которой задала фолловерам вопрос о судьбе аккаунта.
Подписчики Кирстен сошлись во мнении, что её аккаунт, как и необычный талант, прекрасны, и попросили девушку не удалять его.
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Удивительная девушка из Норвегии бегает на четвереньках. Посмотрите, как ловко у нее получается!
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