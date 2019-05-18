ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как она это делает? Девушка из Норвегии бегает как лошадь, и это годы тренировок

19.05.2019 08:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Девушка из Норвегии по имени Кристен восхитила интернет своими необычными навыками. Она не только галопирует, как лошадь, но и с таким мастерством перепрыгивает через деревянные заборы, как будто ее тело было создано специально для этого.

Кирстен завела в инстаграме аккаунт под названием _jump_to_the_stars_and_back_ всего три недели назад, 19 апреля, но ее популярность резко пошла вверх, когда пользователь твиттера из Германии с ником Cherno опубликовал ее видео под названием «Женщина-лошадь». На ролике девушка перемещается на четвереньках и выглядит, в точности как грациозное животное.

Видео набрало больше семи тысяч лайков и ретвитов. В своём аккаунте Кирстен публикует много роликов, на которых видно, как она тренируется и совершенствует свои навыки.

Кирстен, как настоящая лошадка, с лёгкостью преодолевает препятствия. Даже очень высокие.

В инстаграме девушки всего восемь публикаций, и на каждой из них девушка галопирует на всех четырех конечностях.

Впрочем, несмотря на внушительное количество просмотров, Кирстен, судя по всему, ещё не решила, стоит ли ей дальше публично делиться своим необычным хобби. 17 мая девушка разместила публикацию, в которой задала фолловерам вопрос о судьбе аккаунта.


Фото: medialeaks.ru

Подписчики Кирстен сошлись во мнении, что её аккаунт, как и необычный талант, прекрасны, и попросили девушку не удалять его.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удивительная девушка из Норвегии бегает на четвереньках. Посмотрите, как ловко у нее получается!
 
Новости дня
Новости разные
 
Личный опыт. Как пережить первый год после развода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика